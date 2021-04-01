الرابطة 2- مرحلة الصعود - قرعة موجهة لتوزيع الفرق الثمانية الى مجموعتين

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سيتم توزيع الفرق الثمانية المتاهلة الى مرحلة الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الى مجموعتين كل واحدة باربعة فرق حسب عملية قرعة موجهة اي ان يتم تقسيم الفرق بين المجموعتين الاولى والثانية بالقرعة سيراعى فيه مبدا تضمن كل من المجموعتين (أ) و(ب) فريقين اثنين من اصحاب المراكز الاولى في نهاية المرحلة الاولى وفريقين اثنين من اصحاب المراكز الثانية حسب ما افاد به مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم.ويصعد الى الرابطة المحترفة الاولى في نهاية بطولة مرحلة التتويج الفريق الاول من كل مجموعة.وينتظر ان تنطلق بطولة مرحلة الصعود بعد اسبوعين من نهاية المرحلة الاولى بطولة الرابطة المحترفة الثانية . وستجرى مبارياتها في شكل بطولة مصغرة في ملاعب محايدة .يذكر ان المكتب الجامعي قرر عقد إجتماع تنسيقي مع الأندية المترشحة من الرابطة المحترفة الثانية لمرحلة التتويج مباشرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وذلك لتدارس كل الإجراءات والتدابير الخاصة بمرحلة التتويج .ويذكر ان ستة فرق ضمنت تاهلها الى مرحلة الصعود قبل نهاية المرحلة الاولى وهي أولمبيك مدنين ونادي حمام الأنف وأمل جربة ومستقبل قابس والترجي الجرجيسي وأمل حمام سوسة فيما سيتم في الجولة الاخيرة التعرف على صاحبي بطاقتين المجموعة الثانية من بين ثلاثة فرق وهي قوافل قفصة والملعب الصفاقسي وهلال مساكن