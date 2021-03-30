بن عروس : انطلاق بلدية الزهراء في أشغال اعادة بناء الروضة البلدية بقيمة 250 الف دينار

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انطلقت بلدية الزهراء من ولاية بن عروس في أشغال بناء الروضة البلدية المتاخمة لمقر المعتمدية وسط المدينة وذلك بتمويل من سفارة اليابان، وبقيمة جملية تقدر بحوالي 250 الف دينار .وتمتد مدة انجاز هذا المشروع من بلدية المكان قرابة اربعة أشهر لاعادة استغلال الروضة البلدية التي تقدمت بنياتها وتوقف نشاطها منذ سنوات.وكان رئيس بلدية الزهراء "ريان الحمزاوي" وقع مع سفير اليابان بالجمهورية التونسية "تشينزوكي شينيز" خلال شهر اكتوبر من السنة الماضية اتفاقية هبة لاعادة بناء الروضة البلدية.واعرب السفير الياباني خلال موكب توقيع الاتفاقية عن استعداد بلاده لتمويل عدة برامج تعاون ثنائية مع بلدية الزهراء بهدف تطوير المرافق الأساسية بها.وقد تولت بلدية الزهراء وفق ما اكده عدد من المستشارين البلديين بالزهراء تقديم جملة من الدراسات لتمويل مشاريع بالمنطقة من بينها اعادة بناء الروضة البلدية.يشار الى ان وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خصصت في وقت سابق اعتمادات تقدر بحوالي 350 الف دينار لاعادة تهيئة وفتح كل من الروضة البلدية بمقرين شاكر ومقرين الرياض، وهما الروضتان البلديتان الوحيدتان اللتان مازلا حيز الاستغلال بولاية بن عروس.