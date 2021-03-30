غدا الاربعاء... - كلاسيكو النجم الساحلي والنادي الافريقي يستقطب الانظار

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يستقطب لقاء الكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الافريقي، المقرر غدا الاربعاء بحمام سوسة لحساب الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، الانظار، رغم الفارق الكبير بينهما في الترتيب وذلك بالنظر الى بحث الفريقين عن الفوز لغايات مختلفة.ففريق جوهرة الساحل يطمح الى مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية مع المدرب الاسعد الدريدي من اجل مواصلة تشديد الملاحقة عن المتصدر الترجي الرياضي وتعزيز مركزه الثاني فيما يتطلع النادي الافريقي هو الاخر الى الخروج بنقاط المباراة لتاكيد الاستفاقة الحاصلة في مرحلة الاياب مع المدرب منتصر الوحيشي ومزيد الابتعاد عن منطقة تفادي النزول.وامام رغبة الفريقين في الفوز فينتظر ان يشهد هذا اللقاء تنافسا كبيرا على جميع المستويات ولا سيما من الناحية التكتيكية فمدرب فريق جوهرة الساحل سيكون على موعد غدا مع اول مباراة له ضد فريقه السابق النادي الافريقي وسيعمل على حسن توظيف معرفته الجيدة بخصائصه من اجل كسب ثلاث نقاط جديدة من شانها ان تمكن الفريق من اقتحام مباراة الجولة الثالثة من كاس الكنفديرالية الافريقية التي تنتظره الاحد القادم ضد النادي الصفاقسي بمعنويات مرتفعة. وفي المقابل سيسعى المدرب منتصر الوحيشي الى العودة بنقاط الفوز للتاكيد على ان فريقه تجاوز فترة الشك التي مر بها هذا الموسم واصبح جاهزا لاستعادة مكانه الطبيعي.وسيعمل اتحاد بن قردان عندما يستضيف غدا اتحاد تطاوين الى تحقيق فوز جديد يعزز به موقعه الثالث ويدعم به حظوظه في انهاء السباق في مرتبة تخول له ضمان المشاركة في مسابقة قارية لكن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة لابناء المدرب حسان القابسي ذلك ان المنافس سيبذل كل ما في وسعه من اجل تفادي تكبد هزيمة ثالثة على التوالي من شانها ان تبقيه في منطقة غير مريحة.وسيكون النادي البنزرتي مطالبا بالفوز ولا شيء غيره لما يستضيف الاولمبي الباجي وذلك للابقاء على حظوظه في البقاء فيما سيعمل الاولمبي الباجي بقيادة مدربه محمد المكشر على تحقيق فوز ثان على التوالي يمكنه من تحسين ترتيبه الحالي ويجعله يواصل مسيرته في البطولة في ظروف مريحة.وسيحاول مستقبل سليمان من جهته استغلال الوضعية الصعبة التي تمر بها شبيبة القيروان، صاحبة المركز الاخير بلا ادنى فوز في 19 مباراة، للخروج بنقاط الفوز وتدعيم موقعه وسط الترتيب.ويبدو الحوار متكافئا بين نجم المتلوي صاحب المركز الحادي عشر (22 نقطة) وضيفه الملعب التونسي الثامن ب25 نقطة في لقاء سيحاول فيه الفريق المحلي الفوز للحاق بمنافسه وسيسعى خلاله الفريق الضيف الى مزيد تحسين ترتيبه الحالي.وسيكون لقاء الاتحاد المنستيري وضيفه مستقبل الرجيش جديرا بالمتابعة في ظل المردود المحترم المقدم من قبل الفريقين وخاصة الوافد الجديد على قسم النخبة الذي يحتل المركز الخامس ب28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منافسه في لقاء الغد.ويذكر ان هذه الجولة ستكون منقوصة من مباراة القمة بين الترجي الرياضي المتصدر والنادي الصفاقسي صاحب المركز الرابع التي تاجلت الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.