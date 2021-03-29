دخول أعوان شركة "بيرنكو" حقل الشرقي بقرقنة في إضراب بـ3 أيام بداية من اليوم الأحد

وات -

دخل أعوان شركة "بيرنكو" حقل الشرقي بقرقنة في إضراب بـ3 أيام، بداية من اليوم الأحد، على خلفية "تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية نتيجة عدم التزام الإدارة العامة للمؤسسة بتطبيق الاتفاقات السابقة الممضاة وعدم احترامها لاتفاقية المؤسسة"، وفق ما جاء في برقية الإضراب التي أصدرها المكتب النقابي والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.وقد توقفت عملية الإنتاج بالمؤسسة جراء هذا الإضراب الذي نفذته النقابة بعد أن تغيب الطرف الإداري عن الجلستين الصلحيتين اللتين انعقدتا بمقر الولاية، يومي 25 و27 مارس الجاري، في إطار مساعي لجنة المصالحة لتجاوز الإضراب، وفق ما صرح به كاتب عام المكتب النقابي، زياد زكري لـ"وات".وأفاد زكري، أن اجتماعا عقده الأعوان المضربون في مقر النقابة بالشركة، اليوم الأحد، بحضور مسؤولين نقابيين عن الاتحاد المحلي للشغل بقرقنة، والفرع الجامعي للاتحاد الجهوي للشغل، وتم خلاله التعبير عن التمسك بخيار الإضراب و"تحقيق المطالب والحقوق المشروعة للأعوان المعنوية منها قبل المادية"، وفق قوله.ويتمسك أعوان المؤسسة بمجموعة من المطالب في مقدمتها "تنقية المناخ الاجتماعي ودعوة الطرف الإداري للالتزام بالحوار وتطبيق اتفاقية المؤسسة ولا سيما ما يتعلق بالفصل 9.6 الخاص بالزيادات العامة في الأجور بالترقية الاستثنائية والإحالة على التقاعد"، و"تحديد موعد لإنهاء النظام الداخلي للصندوق الاجتماعي للشركة" و"إشراك الطرف النقابي في إسناد المنحة التحفيزية".وطالب الأعوان في برقية الإضراب، الأطراف الاجتماعية، التدخل لدى إدارة المؤسسة "لإيجاد الحلول لمطالبهم بطرق الحوار"، مؤكدين أن "إدارة بيرنكو واصلت في مماطلتها وتعمدها خرق القانون بالرغم من المساعي التي قام بها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قصد تنقية الأجواء".