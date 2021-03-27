الرابطة 2 -جامعة كرة القدم تقرر تعليق نتيجة مستقبل المحمدية والنجم الرادسي 7-7 ومستقبل القصرين لم ينزل بعد

وات - قرر المكتب الجامعي تعليق المصادقة على نتيجة مباراة اليوم بين المستقبل الرياضي بالمحمدية والنجم الرياضي الرادسي 7-7 في اطار الجولة قبل الاخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة لقدم ( المجموعة الرابعة) وإحالة ملف المباراة على لجنة الاخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم للتحقيق و إتخاذ ما تراه صالحا.
واثر قرار الجامعة فان مستقبل القصرين الذي تعادل اليوم مع مضيفه امل حمام سوسة 1-1 اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مازال لم يحسم مصيره في الرابطة الثانية . وهو يحتل المركز الرابع قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى.
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واثر قرار الجامعة فان مستقبل القصرين الذي تعادل اليوم مع مضيفه امل حمام سوسة 1-1 اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مازال لم يحسم مصيره في الرابطة الثانية . وهو يحتل المركز الرابع قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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