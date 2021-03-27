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الرابطة 2 -جامعة كرة القدم تقرر تعليق نتيجة مستقبل المحمدية والنجم الرادسي 7-7 ومستقبل القصرين لم ينزل بعد

Publié le Samedi 27 Mars 2021 - 18:10 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - قرر المكتب الجامعي تعليق المصادقة على نتيجة مباراة اليوم بين المستقبل الرياضي بالمحمدية والنجم الرياضي الرادسي 7-7 في اطار الجولة قبل الاخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة لقدم ( المجموعة الرابعة) وإحالة ملف المباراة على لجنة الاخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم للتحقيق و إتخاذ ما تراه صالحا.

واثر قرار الجامعة فان مستقبل القصرين الذي تعادل اليوم مع مضيفه امل حمام سوسة 1-1 اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مازال لم يحسم مصيره في الرابطة الثانية . وهو يحتل المركز الرابع قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الاولى.

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