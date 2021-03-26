نصاف بن علية: التمديد في الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا طيلة اسبوعين آخرين

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قالت المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة وعضو اللجنة العلمية لكافحة فيروس كوفيد 19، نصاف بن علية، ان اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد قررت، الجمعة، التمديد في الاجراءات المنتهجة حاليا للوقاية من الفيروس، لفترة جديدة تمتد على أسبوعين.وأفادت نصاف بن علية، خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بمقر رئاسة الحكومة، أن العمل بإجراء حظر التجول المفروض حاليا أي من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا، سيتواصل طيلة الأسبوعين القادمين.وكشفت عن التوجه لتشديد الإجراءات كغلق وتطويق الأماكن التي تشهد إصابات ناجمة عن السلالة البريطانية لفيروس كوفيد-19، مثلما وقع في معتمدتي سبيطلة بولاية القصرين) والكريب بولاية سليانة، مؤكدة تعزيز منظومة اليقظة لتقصي السلاسة الجديدة.ورغم أنها اعتبرت أن الوضع الوبائي ما يزال حرجا فإنها استبعدت تسجيل موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد في تونس بفضل نجاح الإجراءات الوقائية المتخذة سابقا في الحد من الإصابات والوفيات، مشددة على مواصلة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية وارتداء الكمامة.وأكدت بن علية اكتشاف 5 حالات مصابة مؤكدة بالسلالة البريطانية لفيروس كوفيد-19 إثر الانتهاء من عملية التقطيع الجيني (3 في القصرين، حالتين في تونس، حالة في أريانة)، مشيرة إلى أن عدد الإصابات أصبحت في تراجع بفضل التدخل السريع للفرق الصحية.وأضافت أيضا أن منظومة اليقظة الصحة اكتشفت أن هناك 91 حالة يشتبه في إصابتها بالسلالة البريطانية (في القصرين وسليانة وتونس وأريانة وبنزرت) في انتظار انتهاء عملية التقطيع الجيني للتأكد منها.