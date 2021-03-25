المشيشي يشارك في أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب

بمناسبة انعقاد الدّورة الثّامنة والثّلاثين لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب، تولّى رئيس الحكومة المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة "هشام مشيشي"، صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021، تمثيل بلادنا من خلال إلقاءه كلمة أثناء الجلسة الافتتاحيّة لهذا المجلس المنعقد هذه السّنة بصفة استثنائيّة عن بعد نظرا للتّداعيّات التي فرضتها جائحة "كورونا".وقد تولّى أثناء كلمته التّأكيد على أنّ التّحدّيات الأمنيّة التي تواجهها المنطقة العربيّة وفي مقدّمتها الإرهاب والجريمة المنظّمة والجرائم السّيبرنيّة والهجرة غير النّظاميّة والاتّجار بالبشر، تحتّم على الأجهزة الأمنيّة العربيّة بذل مزيد الجهد في إطار رؤى موحّدة ومقاربة شاملة تتداخل فيها، إلى جانب وزارات الدّاخليّة، قطاعات أخرى على غرار التّربية والثّقافة والتّعليم والإعلام.هذا وثمّن رئيس الحكومة المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة, بالمناسبة، حرص مجلس وزراء الدّاخليّة العرب على تحقيق أكثر قدر ممكن من التّقارب والتّنسيق بين أجهزة الشّرطة والأمن، داعيا إلى ضرورة مزيد دعم وتنويع مجالات التّعاون، مؤكّدا في الإطار ذاته على أنّ المواضيع المدرجة بجدول أعمال هذه الدّورة ستعزّز لا محالة العمل الأمني العربي المشترك.