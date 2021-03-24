وزارة النقل تأذن لمختلف المؤسسات والمنشآت تحت الاشراف بتسخير حافلاتها لتأمين عملية نقل المسافرين

قررت وزارة النقل واللوجستيك الاذن لمختلف المؤسسات والمنشآت تحت الاشراف (شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن وجميع شركات النقل الجهوية ) بتسخير حافلاتها لتأمين عملية نقل المسافرين نحو مختلف الوجهات
ودعت الوزارة هذه الشركات إلى تخصيص كامل أسطولها المتوفر في الغرض مع ضمان تواتر السفرات بالقدر المتاح وذلك استجابة لحاجيات الحرفاء في هذا الظرف الحساس
وجاء هذا القرار حرصا من الوزارة على تأمين أفضل الظروف الملائمة للعودة المدرسية وفي ظل تواصل توقّف حركة سير القطارات بسبب الاضراب الفجئي الذي تنفّذه الجامعة العامة للسّكك الحديديّة منذ صباح يوم أمس الثلاثاء 23 مارس 2021 على كامل الشّبكة الحديديّة
وزارة النقل تأذن لمحتلف المؤسسات والمنشآت تحت الاشراف بتسخير حافلاتها لتأمين عملية نقل المسافرين
ودعت الوزارة هذه الشركات إلى تخصيص كامل أسطولها المتوفر في الغرض مع ضمان تواتر السفرات بالقدر المتاح وذلك استجابة لحاجيات الحرفاء في هذا الظرف الحساس
وجاء هذا القرار حرصا من الوزارة على تأمين أفضل الظروف الملائمة للعودة المدرسية وفي ظل تواصل توقّف حركة سير القطارات بسبب الاضراب الفجئي الذي تنفّذه الجامعة العامة للسّكك الحديديّة منذ صباح يوم أمس الثلاثاء 23 مارس 2021 على كامل الشّبكة الحديديّة
وزارة النقل تأذن لمحتلف المؤسسات والمنشآت تحت الاشراف بتسخير حافلاتها لتأمين عملية نقل المسافرين
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