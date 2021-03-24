وزارة النقل تأذن لمختلف المؤسسات والمنشآت تحت الاشراف بتسخير حافلاتها لتأمين عملية نقل المسافرين

قررت وزارة النقل واللوجستيك الاذن لمختلف المؤسسات والمنشآت تحت الاشراف (شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن وجميع شركات النقل الجهوية ) بتسخير حافلاتها لتأمين عملية نقل المسافرين نحو مختلف الوجهاتودعت الوزارة هذه الشركات إلى تخصيص كامل أسطولها المتوفر في الغرض مع ضمان تواتر السفرات بالقدر المتاح وذلك استجابة لحاجيات الحرفاء في هذا الظرف الحساسوجاء هذا القرار حرصا من الوزارة على تأمين أفضل الظروف الملائمة للعودة المدرسية وفي ظل تواصل توقّف حركة سير القطارات بسبب الاضراب الفجئي الذي تنفّذه الجامعة العامة للسّكك الحديديّة منذ صباح يوم أمس الثلاثاء 23 مارس 2021 على كامل الشّبكة الحديديّةوزارة النقل تأذن لمحتلف المؤسسات والمنشآت تحت الاشراف بتسخير حافلاتها لتأمين عملية نقل المسافرين