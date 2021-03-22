الكشف عن شبكة متحيلين افارقة بسوسة بحوزتهم مليون دولار مزيف

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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة مساء امس الاحد من الكشف عن شبكة متحيلين اغلبهم من الجالية الافريقية المقيمة بمدينة سوسة والاطاحة برئيس الشبكة وهو شخص من جنسية كامرونية وبحوزته مبلغ مالي قدره مليون دولار مزيف.وتعود اطوار القضية وفق ما اكده مصدر امن من الحرس الوطني لوات ان هذا الكامروني اوهم احد العائلات التونسية بانه يريد استبدال المليون دولار بمبلغ 130 الف دينار تونسية فقام في مرحلة أولى بتسليمها ورقتين من فئة مائة دولار سليمة حيث قامت العائلة المذكورة بصرفها بأحد البنوك.واضاف المصدر الامني ان العائلة استرابت اثر ذلك في شأن المقيم الكامروني وقامت باعلام الفرقة الابحاث والتفتيشات للحرس الوطني بسوسة التي قامت بنصب كمين محكم والقبض على المضنون فيه عند عملية تسليم المبالغ المالية المزيفةوبمزيد البحث والتدقيق مع المضنون فيه اعترف ببقية افراد الشبكة فتم إيقافه واعلام النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه حسب ما صرح به ذات المصدر الامني