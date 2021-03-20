النادي الافريقي يكسب ثلاث نقاط ثمينة امام النادي البنزرتي في صراع تفادي النزول

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الرابطة الاولى - فاز النادي الافريقي على النادي البنزرتي 1-0 اليوم السبت في ختام مقابلات الدفعة الاولى من الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسجل البوركيني باسيرو كومباوري الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الرابعة مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة على درب الخروج من دائرة تفادي النزول.ومكن هذا الفوز الرابع والثالث في مرحلة الاياب تحت قيادة المدرب منتصر الوحيشي فريق الاحمر والابيض من الابتعاد عن منطقة الهبوط بعدما رفع رصيده الى 21 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق اربع نقاط عن منافسه في لقاء اليوم النادي البنزرتي الذي تنقصه مباراة مع النجم الساحلي لحساب الجولة الرابعة عشرة.وفي وقت سابق اليوم تكبدت شبيبة القيروان هزيمة جديدة على ارضها هي السادسة عشرة في 19 مقابلة امام الاتحاد المنستيري بهدف لصفر سجله الكونغولي داغو تشيبامبا في الدقيقة 84 لتتعقد وضعيتها اكثر في اسفل الترتيب بعد ان توقف عدادها عند 3 نقاط في المرتبة الاخيرة فيما رفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 26 نقطة في المرتبة السابعة.ونجح الاولمبي الباجي في المباراة الاولى تحت قيادة مدربه الجديد محمد المكشر في تحقيق الفوز على ضيفه نجم المتلوي بهدف لصفر سجله البنيني جاك بيسان في الدقيقة 36.وتقدم نادي عاصمة السكر بفضل هذا الفوز الى المركز التاسع برصيد 24 نقطة فيما بقي رصيد نجم المتلوي 22 نقطة في المرتبة العاشرة الى جانب اتحاد تطاوين.وفي باردو حسم التعادل نتيجة مباراة الملعب التونسي وضيفه مستقبل سليمان بهدف لمثله ليكسب كل فريق نقطة في الترتيب.في المهدية - س 13مستقبل الرجيش - الترجي الرياضيفي تطاوين - س 13اتحاد تطاوين - النجم الساحليفي صفاقس - س 14النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردانالسبت 20 مارس 2021في رادسالنادي الافريقي 1 باسيرو كومباوري (4)النادي البنزرتي 0في باردوالملعب التونسي 1 بلال الماجري (60)مستقبل سليمان 1 ايمن محمود (90)في باجةالاولمبي الباجي 1 جاك بيسان (36)نجم المتلوي 0في القيروانشبيبة القيروان 0الاتحاد المنستيري 1 داغو تشيبامبا (84)الاحد 21 مارس 2021في المهدية - س 13مستقبل الرجيش - الترجي الرياضيفي تطاوين - س 13اتحاد تطاوين - النجم الساحليفي صفاقس - س 14النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 92- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 123 - اتحاد بن قردان 31 19 8 7 4 18 114-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9-مستقبل الرجيش 28 19 7 7 5 18 136 - مستقبل سليمان 27 20 7 6 7 24 277- الاتحاد المنستيري 26 17 7 5 5 20 138- الملعب التونسي 25 20 5 10 5 20 179- الاولمبي الباجي 24 19 6 6 7 16 1810- اتحاد تطاوين 22 18 5 7 6 14 18- نجم المتلوي 22 20 5 7 8 12 1812 - النادي الافريقي 21 20 4 9 7 18 2513- النادي البنزرتي 17 19 4 5 10 12 2114- شبيبة القيروان 3 19 0 3 16 9 40