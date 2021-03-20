كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الاخيرة بعدد من مناطق البلاد

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سجل خلال 24 ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار في عدد من مناطق البلاد كان اهمها 36 مم بماطر و30 مم بكل من اوتيك وراس الجبل وفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمترولاية تونسقرطاج 26ولاية بنزرتمنزل بورقيبة 30 غزالة 19 العزيب 30 العالية 27 اوتيك 30 ماطر 36 سجنان 20 تينجة 25 راس الجبل 30 سيدي احمد 23 غار الملح 28 جومين 24 بنزرت 21ولاية باجةتبرسق 25 قبلاط 20 مجاز الباب 28 باجة الجنوبة 23 نفزة 15 باجة المدينة 25 باجة المحطة 27ولاية جندوبةفرنانة 3 وادي مليز 11 بني مطير 8 غار الدماء 12 عين دراهم 12 بوسالم 19 جندوبة 17 طبرقة 14 سدر بربرة 12ولاية الكافقلعة سنان 8 الجريصة 6 الطويرف 16 السر 18 الدهماني 15 تاجروين 7 ساقية سيدي يوسف 12 نبر 17 وادي ملاق 16 محطة "ك13" 11 بوليفة 10 القلعة الخصبة 7 الكاف 14 القصور 9ولاية سليانةالروحية 5 العروسة 17 عين بوسعدية 17 برقو 18 سيدي بورويس 16 مكثر 9 بوعرادة 25 كسرى 13 قعفور 18 سليانة 8 الكريب 17ولاية زغوانزغوان 15ولاية نابلبوعرقوب 18 دار شعبان 10 بني خيار 12 الميدة 15 قرمبالية 25 الحمامات 9 بني خلاد 18 قربة 13 تاكلسة 28 قليبية 12 منزل تميم 12 حمام الغزاز 15 سليمان 24 منزل بوزلفة 15 الهوارية 21 نابل 9ولاية سوسةسيدي بوعلي 8 بوفيشة 16 مساكن 8 شط مريم 5 القلعة الكبرى 6 القلعة الصغرى 3 كندار 20 المسعدين 6 سيدي الهاني 7 سوسة الميناء 8 اكودة 3 هرقلة 12ولاية المنستيرالساحلين 14بنبلة 7 قصيبة المديوني 12 جمال 3 بني حسان 2 طبلبة 3 صيادة لمطة بوحجر 4 المكنين 3 الوردانين 20 البقالطة 4 زرمدين 2 قصر هلال 3 المنستير الميناء 4 منزل النور 6ولاية القيروانالعلم 18 سد نبهانة 17 بوحجلة 7 العلا 12 نصر الله 12 عين جلولة 14 الحاجب 11 الشبيكة 10 حفوز 12 منزل المهيري 12 الوسلاتية 8 السبيخة 17 القيروان 15 الشراردة 6ولاية سيدي بوزيدسوق الجديد 5 سبالة اولاد عسكر 9 منزل بوزيان 6 المكناسي 4 بئر الحفي 13 الرقاب 4 سيدي علي بن عون 5 المزونة 1 اولاد حفوز 13 سيدي بوزيد الشرقية 7 جلمة 4ولاية المهديةالسواسي 1 هبيرة 5 ملولش 1 شربان 2 سيدي علوان 2 بومرداس 3 المهدية الميناء 2 الجم 3 اولاد الشامخ 5ولاية القصرينالعيون 11 فوسانة 3 فريانة 3 سبيطة 6 جدليان 12 حيدرة 7 حاسي الفريد 3 سبيبة 7 تالة 8 القصرين الشمالية 8 ماجل بلعباس 5 القصرين الجنوبية 5ولاية قفصةقفصة 4 الشبيبة 5ولاية توزرتوزر 1