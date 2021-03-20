كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الاخيرة بعدد من مناطق البلاد

وات - سجل خلال 24 ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار في عدد من مناطق البلاد كان اهمها 36 مم بماطر و30 مم بكل من اوتيك وراس الجبل وفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمتر
ولاية تونس
قرطاج 26
ولاية بنزرت
منزل بورقيبة 30 غزالة 19 العزيب 30 العالية 27 اوتيك 30 ماطر 36 سجنان 20 تينجة 25 راس الجبل 30 سيدي احمد 23 غار الملح 28 جومين 24 بنزرت 21
ولاية باجة
تبرسق 25 قبلاط 20 مجاز الباب 28 باجة الجنوبة 23 نفزة 15 باجة المدينة 25 باجة المحطة 27
ولاية جندوبة
فرنانة 3 وادي مليز 11 بني مطير 8 غار الدماء 12 عين دراهم 12 بوسالم 19 جندوبة 17 طبرقة 14 سدر بربرة 12
ولاية الكاف
قلعة سنان 8 الجريصة 6 الطويرف 16 السر 18 الدهماني 15 تاجروين 7 ساقية سيدي يوسف 12 نبر 17 وادي ملاق 16 محطة "ك13" 11 بوليفة 10 القلعة الخصبة 7 الكاف 14 القصور 9
ولاية سليانة
الروحية 5 العروسة 17 عين بوسعدية 17 برقو 18 سيدي بورويس 16 مكثر 9 بوعرادة 25 كسرى 13 قعفور 18 سليانة 8 الكريب 17
ولاية زغوان
زغوان 15
ولاية نابل
بوعرقوب 18 دار شعبان 10 بني خيار 12 الميدة 15 قرمبالية 25 الحمامات 9 بني خلاد 18 قربة 13 تاكلسة 28 قليبية 12 منزل تميم 12 حمام الغزاز 15 سليمان 24 منزل بوزلفة 15 الهوارية 21 نابل 9
ولاية سوسة
سيدي بوعلي 8 بوفيشة 16 مساكن 8 شط مريم 5 القلعة الكبرى 6 القلعة الصغرى 3 كندار 20 المسعدين 6 سيدي الهاني 7 سوسة الميناء 8 اكودة 3 هرقلة 12
ولاية المنستير
الساحلين 14بنبلة 7 قصيبة المديوني 12 جمال 3 بني حسان 2 طبلبة 3 صيادة لمطة بوحجر 4 المكنين 3 الوردانين 20 البقالطة 4 زرمدين 2 قصر هلال 3 المنستير الميناء 4 منزل النور 6
ولاية القيروان
العلم 18 سد نبهانة 17 بوحجلة 7 العلا 12 نصر الله 12 عين جلولة 14 الحاجب 11 الشبيكة 10 حفوز 12 منزل المهيري 12 الوسلاتية 8 السبيخة 17 القيروان 15 الشراردة 6
ولاية سيدي بوزيد
سوق الجديد 5 سبالة اولاد عسكر 9 منزل بوزيان 6 المكناسي 4 بئر الحفي 13 الرقاب 4 سيدي علي بن عون 5 المزونة 1 اولاد حفوز 13 سيدي بوزيد الشرقية 7 جلمة 4
ولاية المهدية
السواسي 1 هبيرة 5 ملولش 1 شربان 2 سيدي علوان 2 بومرداس 3 المهدية الميناء 2 الجم 3 اولاد الشامخ 5
ولاية القصرين
العيون 11 فوسانة 3 فريانة 3 سبيطة 6 جدليان 12 حيدرة 7 حاسي الفريد 3 سبيبة 7 تالة 8 القصرين الشمالية 8 ماجل بلعباس 5 القصرين الجنوبية 5
ولاية قفصة
قفصة 4 الشبيبة 5
ولاية توزر
توزر 1
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ولاية تونس
قرطاج 26
ولاية بنزرت
منزل بورقيبة 30 غزالة 19 العزيب 30 العالية 27 اوتيك 30 ماطر 36 سجنان 20 تينجة 25 راس الجبل 30 سيدي احمد 23 غار الملح 28 جومين 24 بنزرت 21
ولاية باجة
تبرسق 25 قبلاط 20 مجاز الباب 28 باجة الجنوبة 23 نفزة 15 باجة المدينة 25 باجة المحطة 27
ولاية جندوبة
فرنانة 3 وادي مليز 11 بني مطير 8 غار الدماء 12 عين دراهم 12 بوسالم 19 جندوبة 17 طبرقة 14 سدر بربرة 12
ولاية الكاف
قلعة سنان 8 الجريصة 6 الطويرف 16 السر 18 الدهماني 15 تاجروين 7 ساقية سيدي يوسف 12 نبر 17 وادي ملاق 16 محطة "ك13" 11 بوليفة 10 القلعة الخصبة 7 الكاف 14 القصور 9
ولاية سليانة
الروحية 5 العروسة 17 عين بوسعدية 17 برقو 18 سيدي بورويس 16 مكثر 9 بوعرادة 25 كسرى 13 قعفور 18 سليانة 8 الكريب 17
ولاية زغوان
زغوان 15
ولاية نابل
بوعرقوب 18 دار شعبان 10 بني خيار 12 الميدة 15 قرمبالية 25 الحمامات 9 بني خلاد 18 قربة 13 تاكلسة 28 قليبية 12 منزل تميم 12 حمام الغزاز 15 سليمان 24 منزل بوزلفة 15 الهوارية 21 نابل 9
ولاية سوسة
سيدي بوعلي 8 بوفيشة 16 مساكن 8 شط مريم 5 القلعة الكبرى 6 القلعة الصغرى 3 كندار 20 المسعدين 6 سيدي الهاني 7 سوسة الميناء 8 اكودة 3 هرقلة 12
ولاية المنستير
الساحلين 14بنبلة 7 قصيبة المديوني 12 جمال 3 بني حسان 2 طبلبة 3 صيادة لمطة بوحجر 4 المكنين 3 الوردانين 20 البقالطة 4 زرمدين 2 قصر هلال 3 المنستير الميناء 4 منزل النور 6
ولاية القيروان
العلم 18 سد نبهانة 17 بوحجلة 7 العلا 12 نصر الله 12 عين جلولة 14 الحاجب 11 الشبيكة 10 حفوز 12 منزل المهيري 12 الوسلاتية 8 السبيخة 17 القيروان 15 الشراردة 6
ولاية سيدي بوزيد
سوق الجديد 5 سبالة اولاد عسكر 9 منزل بوزيان 6 المكناسي 4 بئر الحفي 13 الرقاب 4 سيدي علي بن عون 5 المزونة 1 اولاد حفوز 13 سيدي بوزيد الشرقية 7 جلمة 4
ولاية المهدية
السواسي 1 هبيرة 5 ملولش 1 شربان 2 سيدي علوان 2 بومرداس 3 المهدية الميناء 2 الجم 3 اولاد الشامخ 5
ولاية القصرين
العيون 11 فوسانة 3 فريانة 3 سبيطة 6 جدليان 12 حيدرة 7 حاسي الفريد 3 سبيبة 7 تالة 8 القصرين الشمالية 8 ماجل بلعباس 5 القصرين الجنوبية 5
ولاية قفصة
قفصة 4 الشبيبة 5
ولاية توزر
توزر 1
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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