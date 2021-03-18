محمد المكشر يباشر مهامه على راس الجهاز الفني للاولمبي الباجي

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باشر المدرب محمد المكشر يوم الخميس مهامه الجديدة على راس الاطار الفني للاولمبي الباجي خلفا لخالد بن يحي حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.وضمت تركيبة الجهاز الفني للاولمبي الباجي حسب المصدر ذاته منير بوقديدة في خطة مدرب مساعد وخالد الخلفي كمدرب حراس مرمى الى جانب سيف الله بالهول وامين بن صخرية في الاعداد البدني.وكان الاولمبي الباجي تخلى يوم الاحد الماضي عن خدمات المدرب خالد بن يحيى بعد الخسارة امام ضيفه اتحاد تطاوين.وستكون المباراة الاولى لمحمد المكشر مع الاولمبي الباجي امام الضيف نجم المتلوي يوم الاحد المقبل لحساب الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويحتل الاولمبي الباجي الذي لم يتذوق طعم الانتصار في مبارياته الثلاث الاخيرة المركز الحادي عشر في البطولة برصيد 21 نقطة.