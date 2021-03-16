قفصة: استئناف نشاط مطار قفصة-قصر الدولي عبر تنظيم رحلة داخلية في الأسبوع بداية من الخميس القادم

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أكّدت المديرة العامة للخطوط السريعة التونسية، يسر شواري، اليوم الثلاثاء، أن استئناف نشاط الرّحلات الداخلية بمطار قفصة-قصر الدولي سيكون بداية من يوم الخميس القادم، من خلال تنظيم رحلة أسبوعية بين تونس العاصمة وولاية قفصة ذهابا وإيابا.وأضافت شواري، في تصريح إعلامي بولاية قفصة، أن هذا القرار يتنزل في إطار استراتيجية وزارة النقل واللّوجيستيك في تنشيط المطارات الدّاخلية، من بينها مطار قفصة-القصر الدولي مع المحافظة عليها بصفة دائمة، مشيرة إلى أن موعد انطلاق الرحلة سيكون بداية من الساعة السادسة والربع صباحا من قفصة.جدير بالذكر، ان مطار قفصة-القصر الدولي استقبل، اليوم الثلاثاء، رحلة قادمة من تونس العاصمة بعد توقف نشاطه منذ سنة 2018، وكان على متنها وفد من لجنة المالية بالبرلمان وعدد من نواب الشعب في إطار زيارة عمل بالجهة.