انتداب 14 عاملا في مركز رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة ( وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن )

وات -

اكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، إيمان الزهواني هويمل، ان الوزارة ستتولى انتداب 14 عاملا واطارا مختصا لتدعيم مركز رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة وتعزيز وظيفيته بفتح وحدة حياة جديدة به ستخصص للنساء.وأضافت في تصريح لمراسل (وات) في اعقاب زيارة عمل ادتها اليوم الثلاثاء، الى ولاية بنزرت، انه سيتم العمل على تنشيط فضاء مركز الطفولة الصاسام بذات المنطقة والمنجز باعتمادات فاقت الـ360 الف دينار وذلك في غضون الشهر المقبل.وذكرت الوزيرة انه من بين البرامج التي تعمل على تنفيذها الوزارة تتمثل في إعادة تنشيط واحياء رياض الأطفال البلدية من خلال احداث جيل جديد منها مشيرة الى نية الوزارة انجاز مركب متكامل بالاشتراك مع بلدية منزل عبد الرحمان وبالتعاون مع السلط الجهوية بالاضافة الى قطب إشعاع نموذجي للتكوين والرسكلة الموجه للمرأة الريفية بمنطقة الطواجنية من معتمدية جومين.واطلعت الوزيرة، بالمناسبة، على ابرز أنشطة وبرامج الوزارة بالجهة من ذلك المرافق المنجزة بنادي الأطفال بجومين حيث تعهدت بتخصيص اطار اشراف به من اجل تعزيز وظيفيته ونشاطه اليومي.كما تحولت الى أحد الفضاءات التربوية بمعهد جبل السمان والذي تم تجهيزه للحد من الانقطاع المدرسي. وزارت مركز سند لاحتضان كبار السن المعوزين ببنزرت المدينة حيث تم التأكيد على تخصيص الوزارة لاعتمادات مالية توازي 350 الف دينار لفائدة المجلس الجهوي للولاية من اجل إتمام باقي الدراسات والكفيلة بضمان فتحه في اقرب الاجال.وعاينت سير أشغال بناء مقر المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وتم الاتفاق على ادراج الجزء الثاني من مشروع التوسعة ضمن ميزانية سنة 2022 كما تم في ذات السياق التعهد بإعادة توظيف الفضاءات التابعة للوزارة بمنطقة سجنان اما في اطار اتفاقية بين الوزارة وبلدية المكان او في اطار الإعلان عن رغبة الاستغلال.