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الدورة الثالثة لتعليم اللغة العربية لفائدة أبناء الجالية التونسية من 05 أفريل إلى 08 جوان 2021

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 16:16 قراءة: 0 د, 32 ث
ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية، الدورة الثالثة لتعليم اللغة العربية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمين في الخارج من الطلبة وغير الطلبة والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 05 أفريل إلى 08 جوان 2021.

ويتكفل ديوان التونسيين بالخارج بنسبة 70 بالمائة من معلوم الدراسة في حين يتعهد المشارك بالدورة بإيداع النسبة المتبقية (30 بالمائة) بخزينة الديوان، وذلك وفق ما ورد، اليوم الثلاثاء، في بلاغ للديوان.


ويتعين على الراغبين في المشاركة التسجيل على موقع معهد بورقيبة للغات الحية www.iblv.rnu.tn وإرسال ملفاتهم إلى مكاتب ديوان التونسيين بالخارج أو مصالح الخدمات الاجتماعية في مختلف البعثات الديبلوماسية والمكاتب القنصلية في الخارج.


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