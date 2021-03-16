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اضطراب وانقطاع في امدادات مياه الشرب بعدد من احياء مدينة بنزرت بنزرت غدا الاربعاء بداية من الساعة 16

Publié le Mardi 16 Mars 2021 - 13:18 قراءة: 0 د, 22 ث
تسجل أحياء بئر الحاسي وبرج الجباري وسطح الحمامات والنخلة 3 وجبل الكبير بمدينة بنزرت اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، غدا الاربعاء بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال ليستانف تزويدها الخميس 18 مارس الجاري بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وعزت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، هذا الاضطراب والانقطاع في تزويد الأحياء المذكورة بمياه الشرب، الى برمجة اشغال ربط محطة الضخ جبل الكبير 2 بمدينة بنزرت في اطار استعداداتها لصائفة 2021.

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