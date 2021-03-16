مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة يطلق رسميا يوم 23 مارس2021

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- أعلن صندوق الودائع والامانات ان مشروع "المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة"، سينطلق رسميا يوم 23 مارس 2021 بعد ان كان مبرمجا لليوم 16 مارس الجاري.ويمول مشروع "المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة"، البنك الدولي ويلقى دعما بالاساس من التعاون الالماني وتصل المبالغ المرصودة له الى زهاء 75 مليون دولار، اي ما يقارب 205 مليون دينار.ويهدف البرنامج الى دعم المشروع الحكومي"المؤسسات الناشئة التونسية "ستارت آب" الرامي إلى دفع احداث المؤسسات الناشئة في تونس والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة والرقمية وتحفيز الافاق الاقتصادية ومواطن الشغل للشباب التونسي.ويموّل مشروع "المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة"، في جانبه الاكبر، من اكتتاب صندوق الودائع والامانات في صندوق الصناديق "أنافا" بنحو 200 مليون اورو، تهدف الى الاستجابة الى الحاجيات المالية ونمو المؤسسات الناشئةوسيتم تمويل صندوق الصناديق بشكل مشترك مع البنك الالماني للتنمية الذي يشرف على صناديق الاتحاد الاوروبي والمانياويساعد الصندوق، ايضا، الفاعلين داخل فضاء المبادرة وخاصة محاضن المؤسسات على تحسين مشاريعهم من خلال ادراج المؤسسات الناشئة صلب برامجه وخاصة المؤسسات الناشئة التي تسيرها النساء او المتواجدة في المناطق الداخلية.ويمول المكون الاخير الذي يدعم المناخ الاقتصادي ويحمل اسم " فلاي ويل " كل من البنك الدولي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وهو تحت اشراف الوزارة الفدرالية الالمانية للتعاون الدولي والتنمية .