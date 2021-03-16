الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 16 مارس 2021

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قبلي : تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا واستقرار في عدد الوفيات في حدود 203 حالة منذ ظهور الوباء

ذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحدّاد بتسجيل 11 حالة إيجابية جديدة للاصابةبفيروس كورونا من بين نتائج 59 عيّنة وردت مساء أمس الاثنين على الادارة الجهوية للصحة وتخص عددا من العينات التي تم رفعها ايام 11 و12 13 مارس الجاري.وأشار الحداد في تصريح اليوم الثلاثاء لــ(وات) أنه بتسجيل الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 5082 حالةمنها 4971 حالة تم تسجيلها عقب اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط من بينها 4714 حالة تعافي الى حد الان فيما لا تزال 55 حالة مصنّفة نشطة.وذكر المصدر ذاته أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جرّاء الاصابة بالفيروس خلال اليومين الاخيرين ليستقر بذلك عدد حالات الوفاة المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباءإلى اليوم في حدود 203 حالة منها 202 حالة تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس.و في ذات السياق بيّن رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية أن التوزيع الجغرافي لمختلف الحالات المسجّلة منذ إعادة فتح الحدود إلى حدّ اليوم يشير الى تسجيل معتمدية قبلي الشمالية 1135 حالة اصابة مؤكدة منها 1097 حالة تعاف و8 حالات لا تزال نشطة مع تسجيل 30 حالة وفاة في حين سجّلت معتمدية قبلي الجنوبية 1193 حالة اصابة تعافت منها 1138 حالة فيما لا تزال 6 حالات نشطة مع تسجيل 49 حالة وفاة.أما في معتمدية دوز الشمالية فقد تم تسجيل 1102 حالة اصابة تعافت منها الى حد الان 1040 حالة فيما لا تزال 20 حالة نشطة مع تسجيل 42 حالة وفاة وسجّلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 493 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس منها 467 حالة تعافي و 5 حالات لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 21 حالة وفاة وبمعتمدية سوق الاحدتمّ تسجيل 822 حالة اصابة منها 764 حالة تعاف و7 حالات لا تزال نشطة مع تسجيل 51 حالة وفاة.وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد تم تسجيل 218 حالة اصابة منها 200 حالة تعاف و9 حالات لا تزال نشطة و9 حالات وفاة في حين سجّلت معتمدية رجيم معتوق 8 حالات إصابة تعافى كل حامليها.