الانطلاق في إنجاز ’’مشروع ترميم وتهذيب معلم مسجد القبة’’ بالعاصمة

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في إطار تثمين وإحياء المعالم التاريخية المتواجدة ضمن المسلك السياحي بنهج تربة الباي بمدينة تونس العتيقة، انطلقت مصالح - محافظة مدينة تونس - الراجعة بالنظر لدائرة صيانة المعالم والمواقع اليوم الاثنين في إنجاز ''مشروع ترميم وتهذيب معلم مسجد القبة'' .ويعود تشييد هذا المعلم الذي درس فيه العلامة عبد الرحمان ابن خلدون الى القرن الحادي عشر ميلادي وهو معلم تاريخي مرتب منذ 26 نوفمبر 1928.