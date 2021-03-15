الانطلاق في إنجاز ’’مشروع ترميم وتهذيب معلم مسجد القبة’’ بالعاصمة

وات - في إطار تثمين وإحياء المعالم التاريخية المتواجدة ضمن المسلك السياحي بنهج تربة الباي بمدينة تونس العتيقة، انطلقت مصالح - محافظة مدينة تونس - الراجعة بالنظر لدائرة صيانة المعالم والمواقع اليوم الاثنين في إنجاز ''مشروع ترميم وتهذيب معلم مسجد القبة'' .
ويعود تشييد هذا المعلم الذي درس فيه العلامة عبد الرحمان ابن خلدون الى القرن الحادي عشر ميلادي وهو معلم تاريخي مرتب منذ 26 نوفمبر 1928.
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ويعود تشييد هذا المعلم الذي درس فيه العلامة عبد الرحمان ابن خلدون الى القرن الحادي عشر ميلادي وهو معلم تاريخي مرتب منذ 26 نوفمبر 1928.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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