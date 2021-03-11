اولمبيك مدنين - اصابة اللاعب سيف الدين العواضي على مستوى الاربطة المتقاطعة

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افاد اولمبيك مدنين المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ان فحوصات طبية خضع لها لاعبه سيف الدين العواضي كشفت عن اصابته على مستوى الأربطة المتقاطعة .وبعد فوز عريض يوم الاثنين الماضي على جمعية جربة 4-صفر في مدنين يتحول الاولمبيك يوم الاحد الى حمام الانف ليخوض لقاء القمة في مجموعته مع نادي حمام الانف ثاني المجموعة ( 13 نقطة) في اطار الجولة السابعة من المرحلة الاولى.ويذكر ان اولمبيك مدنين خطا خطوة هامة للعب المرحلة الثانية ( مجموعة التتويج) من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم متصدرا مجموعته ب18 نقطة متقدما عن صاحب المركز الثالث النادي القربي ب8 نقاط علما ان المتصدر وملاحقه يتاهلان لخوض المرحلة الثانية.