رئيس الحكومة يؤكد سلامة التلاقيح الواردة على البلاد ويدعو المواطنين للانخراط في منظومة التسجيل للاستفادة منها

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دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي عموم المواطنين الى "الانخراط بكثافة في منظومة التسجيل الالكترونية للاستفادة من التلاقيح الواردة على البلاد " مع وصول أولى جرعات تلقيح "سبوتنيك" الروسي ضد وباء "كوفيد- 19 والمقدرة بنحو 30 ألف جرعة والانطلاق الفعلي في حملة التلقيح للفئات المستهدفة حسب الأولوية يوم السبت 13 مارس الجاري بمختلف الجهاتوأكد هشام المشيشي في تصريح ل(وات) لدى معاينته اليوم الثلاثاء بدار الشباب فرحات حشاد باريانة لعملية بيضاء تجسد مراحل تلقيح المواطنين للحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد على صحة الانسان أن "كافة التلاقيح التي سترد تباعا خلال الشهر الجاري والمقدرة بنحو 500 ألف جرعة منها 90 ألف جرعة من تلقيح "فايزر" موثوق بها من النواحي العلمية والطبية بعد استيفائها لكامل المراحل السريرية للاختبارات وآثارها الجانبية لا تتعدى تلك المتعارف عليها لدى بقية التلاقيح المتداولة" حسب قولههذا وكان رئيس الحكومة قد عاين جاهزية مركز التلقيح بفضاء دار الشباب باريانة من النواحي اللوجستية والبشرية عبر متابعة مختلف المراحل التي من المنتظر أن يمر بها المستفيد من التلقيح انطلاقا من قبوله واستجوابه حول حالته الصحية وتطعيمه باللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التلقيح لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة قبل الإذن له بالمغادرةكما تابع فاعلية الأعوان في تقديم التلاقيح وفق البروتوكول المحدد له وضمان حسن توجيهه الى مستحقيه دون ضياع أية جرعة حتى يتسنى تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين .