دورة دبي - انس جابر تتاهل الى ثمن النهائي

وات - تاهلت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر ( المصنفة 31 عالميا) مساء اليوم الى الدور ثمن النهائي من دورة دبي للتنس بعد فوزها في الدور 16 من الدورة على الكازخستانية إيلينا ريباكينا ( المصنفة 23) بنتيجة 2-1 ( 7/6 و4/6 و6/2 )
وستلاقي انس جابر في الدور المقبل السويسرية جيل تيشمان ( مصنفة 54)
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وستلاقي انس جابر في الدور المقبل السويسرية جيل تيشمان ( مصنفة 54)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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