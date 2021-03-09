دورة دبي - انس جابر تتاهل الى ثمن النهائي

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تاهلت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر ( المصنفة 31 عالميا) مساء اليوم الى الدور ثمن النهائي من دورة دبي للتنس بعد فوزها في الدور 16 من الدورة على الكازخستانية إيلينا ريباكينا ( المصنفة 23) بنتيجة 2-1 ( 7/6 و4/6 و6/2 )وستلاقي انس جابر في الدور المقبل السويسرية جيل تيشمان ( مصنفة 54)