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دورة دبي - انس جابر تتاهل الى ثمن النهائي

Publié le Mardi 09 Mars 2021 - 21:32 قراءة: 0 د, 16 ث
وات - تاهلت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر ( المصنفة 31 عالميا) مساء اليوم الى الدور ثمن النهائي من دورة دبي للتنس بعد فوزها في الدور 16 من الدورة على الكازخستانية إيلينا ريباكينا ( المصنفة 23) بنتيجة 2-1 ( 7/6 و4/6 و6/2 )
وستلاقي انس جابر في الدور المقبل السويسرية جيل تيشمان ( مصنفة 54)


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