زغوان : رئيس الحكومة يعلن عن انطلاق الإعداد لعقد مجلس وزاري خاص بالولاية ويسلّم مساعدات مالية لفائدة 19 امرأة

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أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي في لقاء مع أعضاء مجلس نواب الشعب ممثّي ولاية زغوان ورؤساء البلديات في الجهة خلال الزيارة التي أداها اليوم الثلاثاء إلى ولاية زغوان في إطارالاحتفال باليوم العالمي للمرأة رفقة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وعدد من الإطارات العليا برئاسة الحكومة ، أنه سيتم قريبا عقد مجلس وزاري خاص بولاية زغوان لتدارس الإشكاليات التنموية في الجهة ومعالجتها، مؤكّدا أنه سيتم الشروع في إعداد الملفات الفنية للمشاريع التي ستعرض على أنظار المجلس المرتقب.وفي تصريح إعلامي بفضاء دار زغوان ذكررئيس الحكومة أنه تم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تسليم مجموعة من المساعدات بقيمة 60 ألف دينار لـفائدة 19 امرأة في الجهة لإحداث مشاريع في مهن مختلفة في إطار مشروع رائدة ، مشيرا إلى أن الحكومة تولّت تسليم مساعدات مالية بكامل الجهات لبعض النساء أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة.وأعلن من جهة أخرى أن أول دفعة من التلاقيح الخاصة بالكوفيد ستصل اليوم الثلاثاء 9 مارس الجاري وسيتم توزيعها في مرحلة أولى على المسنين ورجال قطاع الصحة والأمنيين والعسكريين، مضيفا أن اللجنة الوطنية للتلاقيح وإدارة الصيدلة هي الجهة الوحيدة المخوّلة لها التصرّف في التلاقيح.وبخصوص الوضع الاقتصادي أبرزمشيشي أن الحكومة انطلقت في عقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين لإصلاح المؤسسات العمومية ضمن استراتجية الإصلاح الاقتصادي الشامل مؤكدا أنه لامجال للتفويت في المؤسسات العمومية وان تونس في وضعية استقرار في علاقة بتواصل العمل والانكباب على ما ينفع التونسيين.