   Farid - Kelmet-Itaab  

عودة طائرة متجهة نحو ليون أدراجها الى مطار تونس قرطاج نتيجة خلل فني طارئ

Publié le Lundi 08 Mars 2021 - 19:56 قراءة: 0 د, 24 ث
أكدت الخطوط التونسية أن عودة الطائرة أدراجها بعد اقلاعها على الساعة 7.10 صباح، الاثنين، من مطار المنستير في رحلتها عدد TU462 باتجاه مدينة ليون الفرنسية يأتي نتيجة خلل فنيّ طارئ.

وأوضحت الناقلة الوطنية، في بلاغ أصدرته مساء، الاثنين، ان قائد الطائرة المذكورة قد غيّر مسار الرحلة، التي تقلّ 105 مسافر اثر التفطن للخلل.


وأكدت الناقلة الوطنية أنّه تمّ تأمين الرحلة ذاتها بواسطة طائرة أخرى من مطار قرطاج باتجاه ليون وفق معايير سلامة الطيران والمسافرين مع اتخاذ التدابير اللازمة في هذا المجال.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222004



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 08 مارس 2021 | 24 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:48 12:37 06:40 05:14
15°
 20° % 82 :الرطــوبة
تونــس 13°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1317°-1116°-1017°-1019°-7
  • Avoirs en devises
    21778,5

  • (8 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28605 DT        1$ =2,75689 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 mars)   1158,3 MDT