عودة طائرة متجهة نحو ليون أدراجها الى مطار تونس قرطاج نتيجة خلل فني طارئ

أكدت الخطوط التونسية أن عودة الطائرة أدراجها بعد اقلاعها على الساعة 7.10 صباح، الاثنين، من مطار المنستير في رحلتها عدد TU462 باتجاه مدينة ليون الفرنسية يأتي نتيجة خلل فنيّ طارئ.وأوضحت الناقلة الوطنية، في بلاغ أصدرته مساء، الاثنين، ان قائد الطائرة المذكورة قد غيّر مسار الرحلة، التي تقلّ 105 مسافر اثر التفطن للخلل.وأكدت الناقلة الوطنية أنّه تمّ تأمين الرحلة ذاتها بواسطة طائرة أخرى من مطار قرطاج باتجاه ليون وفق معايير سلامة الطيران والمسافرين مع اتخاذ التدابير اللازمة في هذا المجال.