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الSNCFT تعدل مواعيد انطلاق السفرات الاولي والاخيرة لقطارات احواز العاصمة

Publié le Lundi 08 Mars 2021 - 11:09 قراءة: 0 د, 30 ث
تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفاءها الكرام بأنّه ستكون مواعيد انطلاق أوّل و آخر السفرات لقطارات نقل المسافرين على أحواز تونس بداية من اليوم الإثنين 08 مارس 2021 على النحو التالي :

- انطلاق أوّل قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و 30 دق.
- انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 20 و 30 دق.


- انطلاق أوّل قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 30 دق.
- انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 20 و 30 دق

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