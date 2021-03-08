الSNCFT تعدل مواعيد انطلاق السفرات الاولي والاخيرة لقطارات احواز العاصمة

تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفاءها الكرام بأنّه ستكون مواعيد انطلاق أوّل و آخر السفرات لقطارات نقل المسافرين على أحواز تونس بداية من اليوم الإثنين 08 مارس 2021 على النحو التالي :- انطلاق أوّل قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و 30 دق.- انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 20 و 30 دق.- انطلاق أوّل قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 05 و 30 دق.- انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في إتجاه محطة تونس على الساعة 20 و 30 دق