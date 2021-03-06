كاس الكونفدرالية الافريقية - الصادق السالمي حكما للقاء القطن الكاميروني ونهضة بركان المغربي

وات - عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لادارة مباراة القطن الكاميروني ونهضة بركان المغربي حامل اللقب التي ستقام يوم 17 مارس الجاري لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريفقية لكرة القدم.
ويتالف طاقم التحكيم من الحكم الصادق السالمي والمساعدين ايمن اسماعيل وفوزي الجريدي في حين سيكون محمد يسري بوعلي حكما رابعا.
وتضم المجموعة الثانية ايضا نابسا ستارز الزامبي وشبيبة القبائل الجزائري.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.
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ويتالف طاقم التحكيم من الحكم الصادق السالمي والمساعدين ايمن اسماعيل وفوزي الجريدي في حين سيكون محمد يسري بوعلي حكما رابعا.
وتضم المجموعة الثانية ايضا نابسا ستارز الزامبي وشبيبة القبائل الجزائري.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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