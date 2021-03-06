كاس الكونفدرالية الافريقية - الصادق السالمي حكما للقاء القطن الكاميروني ونهضة بركان المغربي

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عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لادارة مباراة القطن الكاميروني ونهضة بركان المغربي حامل اللقب التي ستقام يوم 17 مارس الجاري لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريفقية لكرة القدم.ويتالف طاقم التحكيم من الحكم الصادق السالمي والمساعدين ايمن اسماعيل وفوزي الجريدي في حين سيكون محمد يسري بوعلي حكما رابعا.وتضم المجموعة الثانية ايضا نابسا ستارز الزامبي وشبيبة القبائل الجزائري.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.