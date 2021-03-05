وكالة تونس إفريقيا للأنباء...ستون سنة من العطاء المهني في خدمة الإعلام العمومي

وات - ستون سنة تمر على تأسيس وكالة تونس إفريقيا للأنباء (1961-2021)، حيث تم بث أول برقية في الوكالة يوم 1 جانفي 1961، وبهذه المناسبة تم اليوم الخميس بالعاصمة تنظيم احتفالية تحتفي بمسيرة مؤسسة إعلامية تميزت بدروها الريادي في المشهد الإعلامي الوطني.
وفي كلمة لها بمناسبة هذا الاحتفال، أكدت منى مطيبع الرئيسة المديرة العامة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أجيالا من الصحفيين والمصورين والتقنيين والعاملين من مختلف الاسلاك ساهموا على مدى ستة عقود في بناء مؤسسة إعلامية تفتخر اليوم بتاريخها وبمسيرتها الحافلة بالمهنية لتحتل موقع "قاطرة إعلام" تعمل على خدمة الإعلام العمومي.
وبينت منى مطيبع أن وكالة "وات" اليوم تسعى للانفتاح على آفاق جديدة تعتمد على رؤية متجددة ومتطورة لإعلام الوكالة تماشيا مع متطلبات العصر وتطلعات الجمهور لا سيما في ظل تطور وتنوع وسائل الاتصال الحديثة ومنصات التواصل الإجتماعي مشيرة إلى أن التصور الجديد الذي تسعى الوكالة لبلورته يعتمد على بحث ومشاورات ومقترحات داخل الوكالة إلى جانب الاستئناس بتجارب المؤسسات الإعلامية والشركاء في القطاع.
ومن جهته ثمن "ديكس هولغر" ممثل منظمة "كونراد اديناور" الألمانية، في كلمته، الشراكة المهنية التي تجمع المؤسسة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء مشيرا إلى أهمية هذه الشراكة في دعم عمل المؤسسة من خلال تنظيم ندوات ودورات تكوينية للنهوض بالعمل الإعلامي في مختلف أشكاله والذي من شأنه أن يساهم في تيسير عملية إدماج الصحفيين وأقلمتهم مع الحراك المتطور للمسار الإعلامي الدولي.
وتم خلال هذا الحفل بث فيلم وثائقي، من إنتاج العاملين بالوكالة على امتداد 15 دقيقة، تضمن المراحل التاريخية التي مرت بها وكالة تونس إفريقيا للأنباء منذ تأسيسها إلى اليوم، كما نقل هذا الوثائقي شهادات لشركاء "وات" في المجال الإعلامي.
وفي ختام الاحتفالية تم توزيع جوائز لأفضل الإنتاجات الصحفية لسنة 2020 بمختلف دوائر التحرير بالوكالة والتي أشرفت على تقييمها لجنة تحكيم متكونة من نخبة من الأكادميين في مجال الإعلام وهم حميدة البور (مديرة معهد الصحافة وعلوم الإخبار) واعتدال مجبري (رئيسة مجلس الصحافة) وسعيد بن كريم (مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين) وزياد كريشان (رئيس تحرير جريدة المغرب).
وتوزعت الجوائز على النحو التالي:
- جائزة أفضل مقال بالدائرة السياسية: ليلى بن براهيم
- جائزة أفضل مقال بالدائرة الثقافية: سارة بلغيث
- جائزة أفضل مقال بالدائرة الاجتماعية: وداد مدفعي
- جائزة أفضل مقال بالدائرة الإقتصادية: أمل بن حجيبة
- جائزة أفضل مقال بالدائرة الجهوية: كوثر الشايبي (مكتب سيدي بوزيد)
- جائزة أفضل مقال استقصائي: شريفة الوسلاتي (مكتب باجة) ونعيمة وعويشاوي (مكتب منوبة)
- جائزة أفضل مقال "زوم على جهات" (مؤسسة كونراد اديناور): أميمة عرفاوي (مكتب سليانة)
-جائزة أفضل صورة (قسم التصوير): ملاك الشقواني
وشملت الجوائز أيضا أفضل العاملين في وكالة "وات" لسنة 2020 في مختلف المصالح التقنية والإدارية والصيانة والخدمات المختلفة، وتوزعت كالآتي:
- جائزة أفضل عامل (مصلحة الخدمات): سميرة حمروني
- جائزة أفضل عامل (المصلحة التقنية): هادي عطية
- جائزة أفضل عامل (مصلحة الإعلامية): هيثم اللواتي
- جائزة أفضل عامل (المصلحة الإدارية): سلوى النفزي
ويذكر أن عدد العاملين بالوكالة حاليا 238 من بينهم 127 صحفيا و8 مصورين أما البقية فيتوزعون بين المصالح الفنية والاعلامية (19) والمصالح الادارية (32) و الخدمات المختلفة (42). وتضم وكالة تونس إفريقيا للأنباء تسع دوائر تحرير وهي تباعا القسم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والجهوي والعالمي و قسم التصوير وقسم التحرير باللغة الانقليزية والذي يتولى ترجمة أبرز البرقيات من مختلف الاقسام إلى اللغة الانقليزية. ولتأمين تغطية الأحداث والمستجدات في الجهات، تضم وكالة تونس إفريقيا للانباء أكبر شبكة صحفيين ومراسلين يتولون تغطية الأحداث في كل ولايات الجمهورية. كما تحتوي الوكالة أيضا على مخبر تصوير رقمي ومكتبة للصور تضم حوالي 5ر1 مليون صورة منها ما تم التقاطها منذ إحداث الوكالة، وأخرى هي عبارة عن أرشيف ثري من الصور التاريخية التي تعود الى سنوات قبل الاستقلال. وتحتوي الوكالة أيضا على مصلحة للتوثيق هي بمثابة قاعدة بيانات لفائدة الصحافيين ومختلف المؤسسات الوطنية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وفي كلمة لها بمناسبة هذا الاحتفال، أكدت منى مطيبع الرئيسة المديرة العامة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أجيالا من الصحفيين والمصورين والتقنيين والعاملين من مختلف الاسلاك ساهموا على مدى ستة عقود في بناء مؤسسة إعلامية تفتخر اليوم بتاريخها وبمسيرتها الحافلة بالمهنية لتحتل موقع "قاطرة إعلام" تعمل على خدمة الإعلام العمومي.
وبينت منى مطيبع أن وكالة "وات" اليوم تسعى للانفتاح على آفاق جديدة تعتمد على رؤية متجددة ومتطورة لإعلام الوكالة تماشيا مع متطلبات العصر وتطلعات الجمهور لا سيما في ظل تطور وتنوع وسائل الاتصال الحديثة ومنصات التواصل الإجتماعي مشيرة إلى أن التصور الجديد الذي تسعى الوكالة لبلورته يعتمد على بحث ومشاورات ومقترحات داخل الوكالة إلى جانب الاستئناس بتجارب المؤسسات الإعلامية والشركاء في القطاع.
ومن جهته ثمن "ديكس هولغر" ممثل منظمة "كونراد اديناور" الألمانية، في كلمته، الشراكة المهنية التي تجمع المؤسسة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء مشيرا إلى أهمية هذه الشراكة في دعم عمل المؤسسة من خلال تنظيم ندوات ودورات تكوينية للنهوض بالعمل الإعلامي في مختلف أشكاله والذي من شأنه أن يساهم في تيسير عملية إدماج الصحفيين وأقلمتهم مع الحراك المتطور للمسار الإعلامي الدولي.
وتم خلال هذا الحفل بث فيلم وثائقي، من إنتاج العاملين بالوكالة على امتداد 15 دقيقة، تضمن المراحل التاريخية التي مرت بها وكالة تونس إفريقيا للأنباء منذ تأسيسها إلى اليوم، كما نقل هذا الوثائقي شهادات لشركاء "وات" في المجال الإعلامي.
وفي ختام الاحتفالية تم توزيع جوائز لأفضل الإنتاجات الصحفية لسنة 2020 بمختلف دوائر التحرير بالوكالة والتي أشرفت على تقييمها لجنة تحكيم متكونة من نخبة من الأكادميين في مجال الإعلام وهم حميدة البور (مديرة معهد الصحافة وعلوم الإخبار) واعتدال مجبري (رئيسة مجلس الصحافة) وسعيد بن كريم (مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين) وزياد كريشان (رئيس تحرير جريدة المغرب).
وتوزعت الجوائز على النحو التالي:
- جائزة أفضل مقال بالدائرة السياسية: ليلى بن براهيم
- جائزة أفضل مقال بالدائرة الثقافية: سارة بلغيث
- جائزة أفضل مقال بالدائرة الاجتماعية: وداد مدفعي
- جائزة أفضل مقال بالدائرة الإقتصادية: أمل بن حجيبة
- جائزة أفضل مقال بالدائرة الجهوية: كوثر الشايبي (مكتب سيدي بوزيد)
- جائزة أفضل مقال استقصائي: شريفة الوسلاتي (مكتب باجة) ونعيمة وعويشاوي (مكتب منوبة)
- جائزة أفضل مقال "زوم على جهات" (مؤسسة كونراد اديناور): أميمة عرفاوي (مكتب سليانة)
-جائزة أفضل صورة (قسم التصوير): ملاك الشقواني
وشملت الجوائز أيضا أفضل العاملين في وكالة "وات" لسنة 2020 في مختلف المصالح التقنية والإدارية والصيانة والخدمات المختلفة، وتوزعت كالآتي:
- جائزة أفضل عامل (مصلحة الخدمات): سميرة حمروني
- جائزة أفضل عامل (المصلحة التقنية): هادي عطية
- جائزة أفضل عامل (مصلحة الإعلامية): هيثم اللواتي
- جائزة أفضل عامل (المصلحة الإدارية): سلوى النفزي
ويذكر أن عدد العاملين بالوكالة حاليا 238 من بينهم 127 صحفيا و8 مصورين أما البقية فيتوزعون بين المصالح الفنية والاعلامية (19) والمصالح الادارية (32) و الخدمات المختلفة (42). وتضم وكالة تونس إفريقيا للأنباء تسع دوائر تحرير وهي تباعا القسم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والجهوي والعالمي و قسم التصوير وقسم التحرير باللغة الانقليزية والذي يتولى ترجمة أبرز البرقيات من مختلف الاقسام إلى اللغة الانقليزية. ولتأمين تغطية الأحداث والمستجدات في الجهات، تضم وكالة تونس إفريقيا للانباء أكبر شبكة صحفيين ومراسلين يتولون تغطية الأحداث في كل ولايات الجمهورية. كما تحتوي الوكالة أيضا على مخبر تصوير رقمي ومكتبة للصور تضم حوالي 5ر1 مليون صورة منها ما تم التقاطها منذ إحداث الوكالة، وأخرى هي عبارة عن أرشيف ثري من الصور التاريخية التي تعود الى سنوات قبل الاستقلال. وتحتوي الوكالة أيضا على مصلحة للتوثيق هي بمثابة قاعدة بيانات لفائدة الصحافيين ومختلف المؤسسات الوطنية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 221791