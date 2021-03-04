وزارة التربية تقرر استثنائيا خلال السنة الدراسية 2020 - 2021 إلغاء اختبار بكالوريا رياضة واعتماد المعدل السنوي في مادة التربية البدنية عددا نهائيا

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قال مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني اليوم الخميس انه تقرر استثنائيا إلغاء الاختبار النهائي لمادة التربية البدنية للمترشحين لامتحان البكالوريا دورة 2021 وذلك بعد التقييم المنجز من قبل مصالح وزارتي التربية والشباب والرياضة والإدماج المهني.وأثبت هذا التقييم عدم إمكانية انهاء برنامج مادة التربية البدنية في عدد هام من المعاهد العمومية والخاصة قبل موعد اختبار البكالوريا رياضة الذي كان من المفترض أن ينطلق اجراؤه بداية من يوم 12 افريل القادم، حسب ما صرح به الولباني لوكالة تونس افريقيا للأنباء مؤكدا انه سيقع اعتماد المعدل السنوي في مادة التربية البدنية عددا نهائيا في معدل البكالوريا، تجسميا لمبدأ الإنصاف بين كافة المترشحين لهذا الامتحان الوطني.وأفادت وزارة التربية في بلاغ لها الخميس انه تقرر بصفة استثنائية خلال السنة الدراسية 2020 - 2021 تقييم مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا باعتماد المعدل السنوي في هذه المادة عددا نهائيا بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة، مشيرة إلى انه يمكن إعفاء التلاميذ من مادة التربية البدنية إذا ما رخص لهم في ذلك طبيب الصحة المدرسية أو طبيب للصحة العمومية تعينه الإدارة.ويعفى تلاميذ المعاهد الخاصة من مادة التربية البدنية إذا تعذر عليهم تعاطي التمارين البدنية بصفة منتظمة خلال السنة الدراسية، وفق ذات البلاغ، الذي أكد انه بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية يتم اعفاؤهم من مادة التربية البدنية.وأفاد الولباني ان عدد المترشحين مبدئيا لامتحان البكالوريا دورة 2021 يبلغ أكثر من 145500 مترشحا، كاشفا ان هذا العدد يعد قياسيا لانه ثاني أعلى عدد للمترشحين للبكالوريا في تونس بعد سنة 2008 التي سجلت ترشح 156 ألف مترشح.ويتوزع المترشحون بين حوالي 114 ألف مترشح مسجل بالمعاهد العمومية و20500 مترشح من المعاهد الخاصة ونحو 11150 مترشح بصفة فردية.وينتمي حوالي 47 ألف مترشح الي شعبة الاقتصاد والتصرف لتحتل بذلك المرتبة الأولى في ترتيب الشعب من حيث عدد المترشحين بزيادة بنحو 5 آلاف مترشح خلال دورة واحدة تليها شعبة العلوم التجريبية بنحو 32 ألف مترشح.يشار إلى ان الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية من امتحان بكالوريا 2021 تنطلق يوم 16 جوان لتتواصل أيام 17 و18 و21 و22 و23 جوان 2021 على ان تعلن نتائجها يوم الأحد 4 جويلية 2021 في حين تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 6 و7 و8 و9 جويلية 2021.