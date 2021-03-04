سوسة : تنفيذ قرارات هدم وإزالة لعدد من المباني والاحداثات الفوضويـة التابعة لبعض النزل التي استحوذت على الملك العمومي البحري

وات -

نفّذت مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية سوسة، صباح اليوم الخميس، قرارات هدم وإزالة لعدد من المباني والاحداثات الفوضويـة التابعة لبعض النزل، التي استحوذت على الملك العمومي البحري بدون وجه حق او ترخيص، وذلك بمعاضدة من أعوان الحرس البحري والأمن الوطني بالجهة وعناصر الشرطة البلدية.وتندرج هذه المبادرة، وفق ما أوضحه لـ(وات)، مصدر من الحرس البحري بسوسة، في إطار الحرص على التصدي للمخالفات المرتكبــة على الملك العمومي البحري أو على جزء منه، وعملا على تنفيذ قرارات الإزالة والهدم الصادرة من طرف مصالح بلدية سوسة في شأن الوحدات السياحية المخالفة للقانــون والمقامة بالمنطقة السياحية مرجع نظر البلدية.يذكر أن بلدية سوسة، شرعت منذ منتصف شهر فيفري الماضي، في اصدار وتنفيذ 39 قرار هدم وإزالة للاحداثات العشوائية المقامة على كامل الشريط الساحلي والمتمثلة في "القيام بإضافات من الصلب وتركيز مشارب ومساقف ووحدات صحية وقنوات تصريف المياه وممرات من الخفيف والتحوز بواسطة أسيجة بدون وجه قانوني"، وفق ما ورد في بلاغ سابق لذات البلدية.