.اقامة صلاة الاستسقاء الاحد 7 مارس 2021

اعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم الخميس أنه تقرّر إقامة صلاة الاستسقاء يوم الأحد 7 مارس 2021 وذلك حسب التراتيب المعمول بها وبالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة،مؤكدة على ضرورة احترام التدابير الوقائيّة من فيروس "كوفيد 19" والالتزام بها أثناء أداء الصلاة .واضافت الوزارة في بلاغ لها ان اقامة صلاة الاستسقاء "تاتي عملا بما جاء في ديننا الحنيف من الالتجاء إلى الله تعالى بالدّعاء والصّلاة عند تأخّر نزول الغيث النّافع، واتّباعا للسنّة النبويّة الشريفة في الاستسقاء كلما انحبس المطر واشتدّت الحاجة إليه، وبعد تسجيل الطلبات الواردة من مختلف جهات الجمهورية " .