   A Moutalleb - يا حاسدين الناس  

.اقامة صلاة الاستسقاء الاحد 7 مارس 2021

Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 10:51 قراءة: 0 د, 27 ث
اعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم الخميس أنه تقرّر إقامة صلاة الاستسقاء يوم الأحد 7 مارس 2021 وذلك حسب التراتيب المعمول بها وبالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة،مؤكدة على ضرورة احترام التدابير الوقائيّة من فيروس "كوفيد 19" والالتزام بها أثناء أداء الصلاة .

واضافت الوزارة في بلاغ لها ان اقامة صلاة الاستسقاء "تاتي عملا بما جاء في ديننا الحنيف من الالتجاء إلى الله تعالى بالدّعاء والصّلاة عند تأخّر نزول الغيث النّافع، واتّباعا للسنّة النبويّة الشريفة في الاستسقاء كلما انحبس المطر واشتدّت الحاجة إليه، وبعد تسجيل الطلبات الواردة من مختلف جهات الجمهورية " .





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 221701

RESA67  (France)  |Jeudi 04 Mars 2021 à 13h 37m |           
Citoyenlibre, bien dit. Le pays s’enfonce de plus en plus dans l’ignorance et l’hypocrisie

Citoyenlibre  (France)  |Jeudi 04 Mars 2021 à 13h 18m |           
Il y a des conditions spécifiques pour qu'il pleuve , ces conditions n'ont rien à voir avec la prière , vous pouvez prier jour et nuit ,si les conditions ne sont pas réunies , WALOU pas de pluie .

Citoyenlibre  (France)  |Jeudi 04 Mars 2021 à 13h 15m |           
كفاكم جهلا كفاكم جهلا ،،،، عجيب امر كم ،،، هل درستم كيف تتكون السحب وكيف تتجه وكيف تأتي المطر ،،،



En continu

Toutes les news

الخميس 04 مارس 2021 | 20 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:19 15:46 12:38 06:46 05:20
19°
 19° % 52 :الرطــوبة
تونــس 10°
6.17 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
19°-1017°-1120°-1020°-1219°-11
  • Avoirs en devises
    21915,7

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,28956 DT        1$ =2,74512 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   221,7 MDT