   Abdelhalim - أي دمعة حزن لا لا لا لا  

حجز بضاعة مهربة قيمتها المالية حوالي 425 ألف دينار

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 14:41 قراءة: 0 د, 14 ث
وات - أحبطت وحدات الحرس الوطني بتطاوين والقصرين والمهدية وسيدي بوزيد وقابس والطريق السيارة (أ01)، الثلاثاء، محاولات لتهريب كميات هامة من "الأدوية والثوم والسجائر والمبيدات والعجلات المطاطية والنحاس"، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية.

وأفاد البلاغ بأن القيمة المالية الجملية للمحجوز قدرت بحوالي 425 ألف دينار.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221631



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 03 مارس 2021 | 19 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:18 15:45 12:38 06:47 05:21
18°
 18° % 48 :الرطــوبة
تونــس 11°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
18°-1118°-1019°-1220°-1120°-11
  • Avoirs en devises
    21872,2

  • (2 mars)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29672 DT        1$ =2,73635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mars)   315,2 MDT