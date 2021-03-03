حجز بضاعة مهربة قيمتها المالية حوالي 425 ألف دينار

وات - أحبطت وحدات الحرس الوطني بتطاوين والقصرين والمهدية وسيدي بوزيد وقابس والطريق السيارة (أ01)، الثلاثاء، محاولات لتهريب كميات هامة من "الأدوية والثوم والسجائر والمبيدات والعجلات المطاطية والنحاس"، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية.
وأفاد البلاغ بأن القيمة المالية الجملية للمحجوز قدرت بحوالي 425 ألف دينار.
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وأفاد البلاغ بأن القيمة المالية الجملية للمحجوز قدرت بحوالي 425 ألف دينار.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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