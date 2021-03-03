حجز بضاعة مهربة قيمتها المالية حوالي 425 ألف دينار

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أحبطت وحدات الحرس الوطني بتطاوين والقصرين والمهدية وسيدي بوزيد وقابس والطريق السيارة (أ01)، الثلاثاء، محاولات لتهريب كميات هامة من "الأدوية والثوم والسجائر والمبيدات والعجلات المطاطية والنحاس"، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية.وأفاد البلاغ بأن القيمة المالية الجملية للمحجوز قدرت بحوالي 425 ألف دينار.