الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 3 مارس 2021

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جندوبة : 15 إصابة جديدة بفيروس الكورونا واستقرار في عدد الوفيات

مدنين: تسجيل 4 وفيات و51 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

أورد التقرير اليومي المحيّن حول الوضع الوبائي بولاية جندوبة المتعلق باليوم الأول من شهر مارس الجاري أنّه تمّ تسجيل 15 حالة جديدة بفيروس "الكورونا" واستقرارا في عدد الوفيات البالغ 176 حالة منذ بداية الجائحة بالجهة والى خلو قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي في طبرقة من أي مصاب، وبهذا العدد الجديد يرتفع اجمالي الإصابات في الولاية الى 2717 إصابة .وحسب ذات التقرير فقد توزّعت الإصابات الجديدة بين 4 إصابات بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية وسبع إصابات بمعتمدية بوسالم واصابتان بمعتمدية غار الدماء وواحدة بمعتمدية فرنانة واصابة واحدة بمعتمدية طبرقة.والى غاية يوم الاثنين المنقضي يقيم باقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة 12 مصابا ولم يدخل قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي في طبرقة منذ موفى الأسبوع الماضي تاريخ مغادرة اخر مقيم به أي مصاب جديد.مولديسجّلت ولاية مدنين خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة 4 وفيات بسبب فيروس كورونا تراوحت اعمارهم بين 61 سنة لاصغرهم و96 سنة لاكبرهم ليرتفع العدد الجملي لوفايات هذا الفيروس الى 353 حالة وفاة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وارتفعت الاصابات بفيروس كورونا الى 8551 اصابة منذ ظهور الوباء وذلك بتسجيل 51 حالة محلية جديدة شملت كل المعتمديات بعدد 10 اصابات في كل من جرجيس ومدنين الشمالية و6 اصابات في كل من ميدون وبني خداش ومدنين الجنوبية و4 اصابات في كل من حومة السوق وبن قردان وسيدي مخلوف واصابة واحدة باجيم.وسجلت الجهة 26 حالة شفاء منها 10 بحومة السوق و4 بكل من مدنين الجنوبية وبن قردان و3 بجرجيس وحالتا شفاء بكل من ميدون ومدنين الشمالية وحالة شفاء واحدة باجيم.ووفق الدكتور زيد فان مزيد الانتباه والحذر ضرورين مع احترام كل شروط التوقي من فيروس كورونا الذي لا يزال نشطا في عدة معتمديات ما يجعل الوضع الوبائي غير مستقر وخاصة امام ارتفاع الوفايات وتواصل تسجيل الاصابات.