مهنيو السياحة يطالبون الحكومة بالتوقف عن استعمال سياسة المكيالين

وات -

دعت الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية السياحية والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية والغرفة النقابية لمهنيي الأحداث والتظاهرات، الحكومة التونسية واللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا إلى الكف عن العمل بسياسة المكيالين.جاء ذلك في بيان مشترك لمختلف مهنيي القطاع السياحي نشرته اليوم الاثنين الجامعة التونسية للنزل وذلك على اثر التجمعات والتظاهرات السياسية التي شهدتها بعض المدن بالجمهورية مؤخرا والتي لم تحترم خلالها أدنى قواعد البروتوكولات الصحية.وأوضحت أنه على إثر ما تمت معاينته خلال هذه التجمعات من عدم احترام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وعدم عزل وحماية الفئات الضعيفة مثل كبار السنّ، علاوة على عدم احترام منع التجمهر، فإنه "يحق لمنخرطي النقابات المهنية الامتناع من هنا فصاعدا عن التطبيق القسري لهذه الاجراءات التي أدت إلى توقف نشاط العديد منهم وإحالة عملتها على البطالة الفنية جزئيا أو كليا".وأكدت الجامعة التونسية للنزل أن أصحاب القطاع ملتزمون بكل مسؤولية وعن طواعية بتطبيق إجراءات البروتوكولات الصحية حرصا على صحة الحرفاء والمعاونين إلى نهاية الأزمة الصحية مع المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل.وطالب المهنيون بإنهاء العمل فورا بهذه القيود السالبة لحريات جميع المواطنين فضلا عن الأضرار التي ألحقتها لعديد المهن والأنشطة وحرمت الآلاف من العمال من أبسط حقوقهم لتوفير قوت يومهم منذ قرابة عام