الرابطة 1 - الترجي الرياضي يفوز على مستقبل سليمان ويعزز موقعه في الصدارة

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عزز الترجي الرياضي موقعه في صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عقب فوزه اليوم السبت على مضيفه مستقبل سليمان 2-0 في افتتاح الجولة الرابعة عشرة.وسجل طه ياسين الخنيسي (15) والايفواري ويليام توغي (88) هدفي الفريق الفائز.ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز السادس على التوالي والثاني عشر في الموسم رصيده الى 37 نقطة فيما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند 19 نقطة في المركز السابع.ووضع نجم المتلوي من جهته، الذي خاض اليوم مباراته الاولى تحت قيادة المدرب محمد علي معالج، حدا لسلسلة الهزائم التي مني بها في الجولات الاربع الماضية وذلك بتعادله دون اهداف مع مضيفه اتحاد بن قردان.ورفع اتحاد بن قردان رصيده الى 24 نقطة في المركز الرابع فيما اصبح نجم المتلوي في المركز العاشر ب15 نقطة.وفي ما يلي النتائج والترتيب:في سليمانمستقبل سليمان 0الترجي الرياضي 2 طه ياسين الخنيسي (15) وويليام توغي (88)في بن قرداناتحاد بن قردان 0نجم المتلوي 0في رادس - س 16النادي الافريقي - شبيبة القيروان باديس بن صالحالاحد 28 فيفريفي باجة - س 14الاولمبي الباجي - الملعب التونسي هيثم قيراطفي تطاوين - س 14اتحاد تطاوين - مستقبل الرجيش كريم الخميريملاحظة: سيتم تعيين مقابلتي النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لاحقا.الترتيبالفرق ن ل ف ت ه له عليه1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 72- النجم الساحلي 26 12 8 2 2 19 103- النادي الصفاقسي 24 12 7 3 2 19 64- اتحاد بن قردان 24 14 6 6 2 11 45-مستقبل الرجيش 21 13 6 3 4 14 96- الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 107-مستقبل سليمان 19 14 5 4 5 17 208- الاولمبي الباجي 16 13 4 4 5 13 159- الملعب التونسي 15 13 3 6 4 15 1410- نجم المتلوي 15 14 4 3 7 7 1311- اتحاد تطاوين 14 13 3 5 5 9 1412 - النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 1413- النادي الافريقي 8 13 1 5 7 11 2214- شبيبة القيروان 2 13 0 2 11 6 30