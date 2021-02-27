الرابطة 1 - الترجي الرياضي يفوز على مستقبل سليمان ويعزز موقعه في الصدارة

وات - عزز الترجي الرياضي موقعه في صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عقب فوزه اليوم السبت على مضيفه مستقبل سليمان 2-0 في افتتاح الجولة الرابعة عشرة.
وسجل طه ياسين الخنيسي (15) والايفواري ويليام توغي (88) هدفي الفريق الفائز.
ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز السادس على التوالي والثاني عشر في الموسم رصيده الى 37 نقطة فيما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند 19 نقطة في المركز السابع.
ووضع نجم المتلوي من جهته، الذي خاض اليوم مباراته الاولى تحت قيادة المدرب محمد علي معالج، حدا لسلسلة الهزائم التي مني بها في الجولات الاربع الماضية وذلك بتعادله دون اهداف مع مضيفه اتحاد بن قردان.
ورفع اتحاد بن قردان رصيده الى 24 نقطة في المركز الرابع فيما اصبح نجم المتلوي في المركز العاشر ب15 نقطة.
وفي ما يلي النتائج والترتيب:
في سليمان
مستقبل سليمان 0
الترجي الرياضي 2 طه ياسين الخنيسي (15) وويليام توغي (88)
في بن قردان
اتحاد بن قردان 0
نجم المتلوي 0
في رادس - س 16
النادي الافريقي - شبيبة القيروان باديس بن صالح
الاحد 28 فيفري
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - الملعب التونسي هيثم قيراط
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - مستقبل الرجيش كريم الخميري
ملاحظة: سيتم تعيين مقابلتي النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لاحقا.
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 7
2- النجم الساحلي 26 12 8 2 2 19 10
3- النادي الصفاقسي 24 12 7 3 2 19 6
4- اتحاد بن قردان 24 14 6 6 2 11 4
5-مستقبل الرجيش 21 13 6 3 4 14 9
6- الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 10
7-مستقبل سليمان 19 14 5 4 5 17 20
8- الاولمبي الباجي 16 13 4 4 5 13 15
9- الملعب التونسي 15 13 3 6 4 15 14
10- نجم المتلوي 15 14 4 3 7 7 13
11- اتحاد تطاوين 14 13 3 5 5 9 14
12 - النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 14
13- النادي الافريقي 8 13 1 5 7 11 22
14- شبيبة القيروان 2 13 0 2 11 6 30
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وسجل طه ياسين الخنيسي (15) والايفواري ويليام توغي (88) هدفي الفريق الفائز.
ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز السادس على التوالي والثاني عشر في الموسم رصيده الى 37 نقطة فيما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند 19 نقطة في المركز السابع.
ووضع نجم المتلوي من جهته، الذي خاض اليوم مباراته الاولى تحت قيادة المدرب محمد علي معالج، حدا لسلسلة الهزائم التي مني بها في الجولات الاربع الماضية وذلك بتعادله دون اهداف مع مضيفه اتحاد بن قردان.
ورفع اتحاد بن قردان رصيده الى 24 نقطة في المركز الرابع فيما اصبح نجم المتلوي في المركز العاشر ب15 نقطة.
وفي ما يلي النتائج والترتيب:
في سليمان
مستقبل سليمان 0
الترجي الرياضي 2 طه ياسين الخنيسي (15) وويليام توغي (88)
في بن قردان
اتحاد بن قردان 0
نجم المتلوي 0
في رادس - س 16
النادي الافريقي - شبيبة القيروان باديس بن صالح
الاحد 28 فيفري
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - الملعب التونسي هيثم قيراط
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - مستقبل الرجيش كريم الخميري
ملاحظة: سيتم تعيين مقابلتي النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لاحقا.
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 7
2- النجم الساحلي 26 12 8 2 2 19 10
3- النادي الصفاقسي 24 12 7 3 2 19 6
4- اتحاد بن قردان 24 14 6 6 2 11 4
5-مستقبل الرجيش 21 13 6 3 4 14 9
6- الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 10
7-مستقبل سليمان 19 14 5 4 5 17 20
8- الاولمبي الباجي 16 13 4 4 5 13 15
9- الملعب التونسي 15 13 3 6 4 15 14
10- نجم المتلوي 15 14 4 3 7 7 13
11- اتحاد تطاوين 14 13 3 5 5 9 14
12 - النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 14
13- النادي الافريقي 8 13 1 5 7 11 22
14- شبيبة القيروان 2 13 0 2 11 6 30
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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