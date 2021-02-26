انزلاق أرضي خطير قرب المدرسة الابتدائية "الشحارير" بعين دراهم يهدد مستعملي الطريق

وات -

جدّ، يوم أمس الخميس، قرب المدرسة الابتدائية "الشحارير" التابعة لعمادة العطاطفة التابعة لمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة، انزلاق أرضيّ شمل وبدرجة متفاوتة، حافتي الطريق الرابطة بين منطقتي العطاطفة من جهة وسيدي عسكر-الشحارير من جهة أخرى، وبات يهدّد مستعمليه من مترجلين ومن أصحاب وسائل نقل عامة وخاصة.وقد أثارت الانزلاقات المستجدة، مخاوف تلامذة المدرسة الابتدائية "الشحارير"، لاسيما بالنسبة للمتنقلين باكرا وسط الضباب الذي تعرفه المنطقة منذ أيام، الى جانب القادمين من مناطق جبلية بعيدة ووعرة، وفق ما أكده عدد من الاولياء والمدرسين ومستعملي الطريق لـ(وات).وحسب رئيس دائرة الاشغال ببلدية عين دراهم، توفيق الخميسي، فان الانزلاق الذي جد بالمنطقة، وخلافا للانزلاقات التي جدت سابقا والتي تحدث في فصل شتاء بسبب الامطار، فان هذا الانزلاق يرجح ارتباطه بتسرب مياه تابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان بلدية الجهة عاينت صباح اليوم الانزلاق وهي بصدد البحث عن اعتمادات مالية للقيام بأشغال الصيانة وما يستوجبه من تدخل.من جانبه، أكد المدير الجهوي للتجهيز، عادل الحيدري، ان الجهة معروفة بتواجدها ضمن ارض متحركة ومعرضة بشكل دائم الى الانزلاقات المتربطة أساسا بتسرب كميات من الماء مهما كان مصدرها، وان هذا الوضع يستوجب التدخل السريع كلما جد انزلاقا.وأشار الحيدري، إلى ان ما حدث بمنطقة "العطاطفة" هو تابع للمنطقة البلدية وليس من مشمولات إدارة التجهيز، وفق تقديره.