مدنين: انتشال جثة متاكلة ومجهولة وحجز مركبي صيد بالكيس الممنوع

وات -

تمكنت وحدات الحرس البحري بالجدارية التابعة لمنطقة الحرس البحري بجرجيس من ولاية مدنين، من انتشال جثة متعفنة ومتاكلة مجهولة الهوية، تم نقلها الى المستشفى الجهوي بجرجيس في انتظار اتمام الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم اقليم الجنوب للحرس البحري الرائد رشيد البوزيدي ل(وات).وفي اطار التصدي للصيد العشوائي وحماية الثروة البحرية، افاد البوزيدي ان الوحدات البحرية العائمة التابعة للمنطقة البحرية بجربة وقابس تمكنت من حجز مركبي صيد ومعدات ممنوعة بعد ان تم ضبطهما بسبب "تعاطى الصيد بالكيس الممنوع" بخليج قابس، وقد تم ادخال احد المراكب الى ميناء الصيد البحري بقابس والاخر الى ميناء الصيد البحري بحومة السوق لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانهما.واضاف الرائد البوزيدي انه تم تحرير 3 محاضر عدلية ومحضرين جبائيين في الغرض.