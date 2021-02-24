الوضع الوبائي بالوسط المدرسي: تسجيل 191 اصابة جديدة واستقرار في عدد الوفيات خلال الفترة المتراوحة بين 16 و22 فيفري الجاري

وات -

سجّل الوسط المدرسي ارتفاعا في عدد الاصابات بكوفيد-19 بـ 191 حالة اصابة جديدة، خلال الفترة المتراوحة من 16 فيفري الجاري الى 22 من نفس الشهر، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات منذ العودة المدرسية الحالية الى غاية 22 فيفري الجاري الى 7851 حالة اصابة حسب ما جاء في بلاغ وزارة التربية حول تطور الوضع الوبائي بالوسط المدرسيوتوزعت الاصابات الجديدة بين 86 حالة في صفوف التلاميذ و82 حالة في صفوف الاطار التربوي ليرتفع بذلك اجمالي الحالات على التوالي الى 3264 لدى التلاميذ و3667 لدى الاطار التربوي وذلك منذ العودة المدرسية والى غاية 22 فيفري الجاريوارتفع اجمالي الاصابات في صفوف اطار الاشراف الاداري والبيداغوجي والاداريين والقيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبقيين الى 686 اصابة منذ العودة المدرسية الى غاية 22 فيفري الجاري وبلغت الاصابات في صفوف العملة 234 اصابة خلال ذات الفترةواستقرت حالات الوفيات في حدود 39 حالة وفاة وتطورت حالات الشفاء بـ273 حالة شفاء جديدة خلال الفترة المتراوحة بين 16 فيفري الجاري و22 من نفس الشهر