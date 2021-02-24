الوضع الوبائي بالوسط المدرسي: تسجيل 191 اصابة جديدة واستقرار في عدد الوفيات خلال الفترة المتراوحة بين 16 و22 فيفري الجاري

وات - سجّل الوسط المدرسي ارتفاعا في عدد الاصابات بكوفيد-19 بـ 191 حالة اصابة جديدة، خلال الفترة المتراوحة من 16 فيفري الجاري الى 22 من نفس الشهر، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات منذ العودة المدرسية الحالية الى غاية 22 فيفري الجاري الى 7851 حالة اصابة حسب ما جاء في بلاغ وزارة التربية حول تطور الوضع الوبائي بالوسط المدرسي
وتوزعت الاصابات الجديدة بين 86 حالة في صفوف التلاميذ و82 حالة في صفوف الاطار التربوي ليرتفع بذلك اجمالي الحالات على التوالي الى 3264 لدى التلاميذ و3667 لدى الاطار التربوي وذلك منذ العودة المدرسية والى غاية 22 فيفري الجاري
وارتفع اجمالي الاصابات في صفوف اطار الاشراف الاداري والبيداغوجي والاداريين والقيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبقيين الى 686 اصابة منذ العودة المدرسية الى غاية 22 فيفري الجاري وبلغت الاصابات في صفوف العملة 234 اصابة خلال ذات الفترة
واستقرت حالات الوفيات في حدود 39 حالة وفاة وتطورت حالات الشفاء بـ273 حالة شفاء جديدة خلال الفترة المتراوحة بين 16 فيفري الجاري و22 من نفس الشهر
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وتوزعت الاصابات الجديدة بين 86 حالة في صفوف التلاميذ و82 حالة في صفوف الاطار التربوي ليرتفع بذلك اجمالي الحالات على التوالي الى 3264 لدى التلاميذ و3667 لدى الاطار التربوي وذلك منذ العودة المدرسية والى غاية 22 فيفري الجاري
وارتفع اجمالي الاصابات في صفوف اطار الاشراف الاداري والبيداغوجي والاداريين والقيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبقيين الى 686 اصابة منذ العودة المدرسية الى غاية 22 فيفري الجاري وبلغت الاصابات في صفوف العملة 234 اصابة خلال ذات الفترة
واستقرت حالات الوفيات في حدود 39 حالة وفاة وتطورت حالات الشفاء بـ273 حالة شفاء جديدة خلال الفترة المتراوحة بين 16 فيفري الجاري و22 من نفس الشهر
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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