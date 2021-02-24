الوضع الوبائي بمختلف الولايات: االأربعاء 24 فيفري 2021

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قبلي: تسجيل حالة وفاة و16 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة: تسجيل حالة وفاة و54 إصابة و423 حالة شفاء جديدة

مدنين: تسجيل 4 وفيات و51 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" واستقرار في عدد الوفيات

باجة: تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد بانه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" لشخص اصيل معتمدية الفوار، وذلك بعد اكثر من 10 ايام من الاستقرار الذي سجل في عدد الوفيات بالجهة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 192 حالةوذكر الحداد في تصريح ل(وات) انه تم ايضا تسجيل 16 اصابة جديدة بالفيروس، 14 منها تم تاكيدها من بين نتائج 31 عينة وردت مساء امس الثلاثاء على الادارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي، وحالتين تم التعرف عليها عن طريق التحاليل السريعة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ اكتشاف اول اصابة بالفيروس الى اليوم الى 4930 حالة، من ضمنها 4567 حالة شفاء و191 حالة وفاة فيما لا تزال 61 حالة مصنفة نشطةوفي ذات السياق، اشار المصدر ذاته الى ان الحالات المسجلة خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس والبالغة الى حد الان 4819 حالة تتوزع على معتمدية قبلي الشمالية ب1198 اصابة مؤكدة منها 1155 حالة تعافي و14 حالة لا تزال نشطة، مع تسجيل 29 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1086 اصابة تعافى منها 1023 شخصا، فيما لا تزال 16 حالة نشطة مع تسجيل 47 حالة وفاةاما بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم تسجيل 1059 اصابة تعافت منها 1010 حالات، فيما لا تزال 9 حالات نشطة مع تسجيل 40 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 474 اصابة مؤكدة بالفيروس، منها 455 حالة تعافي مع حالة واحدة مصنفة نشطة حاليا و تسجيل 18 حالة وفاة، وتم بمعتمدية سوق الاحد تسجيل 792 اصابة منها 732 حالة تعافي و11 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 49 حالة وفاةوفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد تم تسجيل 202 اصابة منها 184 حالة تعافي و10 حالات لا تزال نشطة و8 حالات وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 8 حالات اصابة تعافت كلهاكشفت النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة بولاية سوسة عن تطور عدد حالات الشفاء من الفيروس في ولاية سوسة ليصل إلى 13669 حالة امس الثلاثاء، مقابل 13246 في نهاية الأسبوع المنقضي، أي بزيادة قدرها 423 حالة شفاءٍ جديدةوسجّلت ولاية سوسة امس الثلاثاء، حالة وفاة و54 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات المسجلة منذ بداية انتشار الجائحة بالجهة إلى 548 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة الى 15976 إصابةولايزال 1678 مصابا في حالة متابعة طبية منهم 86 مصابا يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة من بينهم 26 في حالة إنعاش وذلك الى جانب 12 مريضا من ولايات أخرىمدنين 24 فيفري(وات/ مكتب مدنين) - سجّلت ولاية مدنين، يوم أمس الثلاثاء، 4 وفيات بفيروس "كورونا"، لأشخاص تراوحت أعمارهم بين 72 سنة و85 سنة، و51 إصابة محلية جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 337 حالة وفاة، والاصابات الى 8258 اصابة، وذلك منذ ظهور الوباء، وفق ما ذكره اليوم مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.وتوزّعت الاصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 10 اصابات في كل من ميدون وجرجيس، و8 بكل من بن قردان ومدنين الشمالية، و7 بحومة السوق، و4 اصابات بمدنين الجنوبية، واصابتين في كل من سيدي مخلوف وبني خداش، فيما لم تسجل معتمدية واحدة اية اصابة وهي جربة اجيم.وتعافى، من جهة اخرى، 54 مصابا من فيروس "كورونا"، توزعوا بين معتمدية حومة السوق بـ13 حالة، وجرجيس 12، وبن قردان 11، ومدنين الجنوبية 9 ، وميدون 5 ، ومدنين الشمالية 3 ، واجيم حالة شفاء واحدة، ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 7161 حالة شفاء.الكاف 24 فيفري (وات/ مكتب الكاف) - قال رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية، عبد الباقي الجمني، اليوم الأربعاء، أن الادارة الجهوية للصحة بالكاف، تلقت اليوم نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت بتاريخ 22 فيفري على 46 عينة يشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 05 منها جاءت نتائجها "إيجابية".وأشار في تصريح لـ(وات)، إلى أن العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، ارتفعت الى 4953 إصابة، مقابل تعافي 4873 شخصا من المرض، واستقرار عدد الوفيات في حدود 164 حالة وفاة.ولاحظ ذات المصدر، تراجع عدد المقيمين بالمستشفيات، حيث انخفض إلى 15 مصابا، منهم 5 في اقسام الانعاش، مضيفا أن 80 شخصا يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال الـ10 الايام الاخيرة يخضعون حاليا للحجر الصحي.سجلت ولاية باجة امس الثلاثاء، 16 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل عدد الحالات الايجابية بالجهة منذ بداية الجائحة الى 4441 حالة من جملة 14741 شخصا خضعوا للتحاليل الفيروسية.وتتوزع الحالات الجديدة على مناطق باجة (10 حالات)، ومجاز الباب (حالة واحدة)، وتبرسق (حالة واحدة)، وتستور (3 حالات)، وعمدون (حالة واحدة).من جهة اخرى، تم تسجيل تعافي 4280 شخصا من المرض بنسبة تفوق ال96 بالمائة من جملة المصابين، كما لم تسجل امس اية حالة وفاة علما وان عدد الوفيات بالجهة نتيجة الاصابة بالفيروس وصل الى 144 شخصا، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.