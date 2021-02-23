جندوبة : وفاة المحامي والناشط السياسي الهادي المناعي

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توفي صباح اليوم الثلاثاء المحامي والناشط السياسي الهادي المناعي بعد صراع صعب مع مضاعفات فيروس "الكورونا" ألزمته الإقامة بغرفة الإنعاش في مرحلة أولى بالمستشفى الجهوي بطبرقة وفي مرحلة ثانية بمستشفى المنجي سليم بتونس العاصمة لمدة خمسة أسابيع.ويعد الهادي المناعي (68 عام ) وهو محام لدى التعقيب وعضو سابق لفرع تونس للمحامين من مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين قبل ان يلتحق بحزب التكتل الذي استقال منه بعد الثورة.وكانت مختلف المحاكم التونسية في عهدي بورقيبة وبن علي قد عرفت وفق ما يؤكّده عدد من أصدقائه ورفاق دربه حضورا لافتا للفقيد كمدافع شرس عن مختلف النشطاء الذين تمت محاكمتهم في قضايا سياسية ونقابية من إسلاميين ويساريين وصحافيين ومدافعا عن حرية الراي والتعبير.وواكب الفقيد اهم المحطات والأنشطة المناصرة لقضايا حقوق الانسان فضلا على مناصرته لقضايا الفقراء والمهمشين في عدد من مناطق البلاد وفي ولاية جندوبة اين يقيم وأين سيوارى الثرى غدا الأربعاء بإحدى مقابرها بمنطقة "أولاد مناع " من معتمدية جندوبة الشمالية وفق ما أكدته عائلته.مولدي