المنستير: أكثر من 1 مليون و710 ألف دينار قيمة المحجوزات الديوانية منذ بداية 2021

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بلغت القيمة الجملية للمحجوزات التي سجلتها فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير منذ بداية جانفي 2021 وإلى غاية 17 فيفري الجاري، 1 مليون و710 ألف و978 دينار، وفق ما أفاد به آمر فصيل الحرس الديواني بالمنستير العميد رياض المبروك خلال جلسة عمل انتضمت بالولايةوأوضح العميد رياض مبروك أنّ قيمة المحجوزات بلغت خلال الفترة من 1 الى 17 فيفري الجاري 583 ألف و506 دينار، وتمثلت في 1050 علبة سجائر، و1825 كلغ من البقول والفواكه الجافة، و1319 قطعة عطورات ومواد تجميل، و9020 قطعة ملابس جاهزة، و248 زوج أحذية الرياضية، إلى جانب حجز مبلغ مالي قدره 68 ألفا و500 دينار من العملة التونسية مجهولة المصدر.وأضاف أنّ قيمة محجوزات فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير بلغت خلال شهر جانفي المنقضي، 1 مليون و127 ألفا و472 دينار حيث وقع حجز 1758 قطعة ملابس جاهزة، و4350 علبة سجائر أجنبية المصدر، و4672 علبة جعة، و764 قطعة شكلاطة، ودراجتين ناريتين، و16 ألف فانوس إنارة.وكانت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير حررت سنة 2020 مجموع 319 محضرا بقيمة جملية للمحجوز من مواد ووسائل نقل قدرت ب8 مليون و995 ألف و297 دينارا.وتمثلت المحجوزات في 21 ألفا و240 علبة جعة، و38 ألفا و15 علبة سجائر، و187 كلغ من مادتي المعسل و"الجيراك" و39 ألفا و774 قطعة ملابس جاهزة، و47 ألفا و300 أورو، و1167 دولارا بقيمة جملية ناهزت ال150 ألف دينار، و708 ألات و739 دينار تونسي مجهول المصدر .