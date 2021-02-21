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تاجيل مباراة النجم الساحلي ويونغ بوفالوز الى يوم الاثنين

Publié le Dimanche 21 Février 2021 - 13:35 قراءة: 0 د, 18 ث
اعلن النجم الساحلي، اليوم الاحد، انه تلقى مراسلة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعلمه فيها بتاجيل مباراة اياب الدور الفاصل من مسابقة كاس الكنفديرالية الافريقية بين النجم الساحلي ويونغ بوفالوز (ايسواتيني) الى يوم غد الاثنين 22 فيفري بملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وكانت هذه المباراة مقررة اليوم الاحد.


ويذكر ان فريق جوهرة الساحل كان فاز ذهابا 2-1.

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