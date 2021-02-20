منظمة أنا يقظ تلجأ الى القضاء لإيقاف تنفيذ قرار تمتيع القضاة بمنحة خصوصية

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أعلنت منظمة أنا يقظ مساء اليوم السبت أنها قامت بإيداع قضية في تجاوز السلطة ومطلبا في إيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية.وأعربت المنظمة في بلاغ لها عن أملها في أن تتفاعل المحكمة الإدارية في أسرع وقت ممكن مع المطالب الواردة عليها من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار الذي وصفته ب"الجائر الذي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين" خاصة وأن تونس تعيش أزمة إقتصادية لا مثيل لها يترتب عنها واجب الحذر والإحساس بالمسؤولية وعقلنة المالية العمومية.وفي هذا الجانب ذكّرت المنظمة بأن المحكمة الإدارية كانت قد اصدرت قراراً مشابهاً بتاريخ 18 أكتوبر 2012 يقضي بإيقاف تنفيذ إسناد منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتمين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.