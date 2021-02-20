مجلس الجامعات يؤكد على ضرورة اجراء الامتحانات حضوريا بمؤسسات التعليم العالي

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أكد مجلس الجامعات، الملتئم عن بعد يوم الخميس 18 فيفري الجاري، على وجوب اجراء الامتحانات حضوريا بمؤسسات التعليم العالي معتبرا اجراؤها عن بعد مخالفا للتراتيب القانونية المنظمة للامتحانات.وقرر مجلس الجامعات الذي أشرفت عليه وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بنعودة، عدم الترخيص باعادة تنظيم الامتحانات التي تمت برمجتها حسب الروزنامة التي ضبطت في الغرض من قبل المؤسسات الجامعية الا في صورة الاستحالة لاسباب خارجة عن نطاق المؤسسة التعليمية.وشدّد على اعتماد المرونة في ما يتعلق بالاعداد والمعدلات الاقصائية المعمول بها مع الترخيص بإمكانية التخفيف فيها عند الاقتضاء وتتولى المجالس العلمية تقديم المقترحات اللازمة في الغرض لدراستها وأخذ القرار في شأنها على مستوى جامعة الاشراف وتم الاتفاق على الترخيص للطلبة الذين استظهروا بشهادات مسلمة من الادرات الجهوية للصحة أو من هياكل عمومية للصحة تنص على اللالتزام بالحجر الصحي الاجباري، خلال فترة الامتحانات، للمشاركة في الدورة الاستثنائية كوفيد-19 وقرر المجلس عدم برمجة دروس عن بعد، خلال فترة اجراء انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث ومجالس الجامعات بما يسمح بمشاركة أفضل للطالب فيها كما تمت بالمناسبة الموافقة على الاصلاحات المقترحة في خصوص تنظيم مناظرات الدخول الى مراحل التكوين الهندسي والمتمثلة في اعتماد منظومة رقمية خاصة بالمناظرات الخصوصية تضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين .