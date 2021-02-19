الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 19 فيفري 2021

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تسجيل 135 اصابة جديدة بكوفيد-19 بالوسط المدرسي خلال الفترة بين 11 و16 فيفري الجاري

صفاقس: تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بوباء "كورونا" و53 حالة إيجابية جديدة و107 حالات تعافي من المرض

قابس: 11 إصابة محليّة جديدة بفيروس "كورونا" دون تسجيل وفيات لليوم الثاني على التوالي

جندوبة: حالة وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 7 وفايات و56 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل حالتي وفاة و9 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" بباجة

سجل الوسط المدرسي 135 اصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الفترة المتراوحة بين 11 و16 فيفري الجاري ليبلغ بذلك إجمالي الحالات 7660 اصابة منذ تاريخ العودة المدرسية الى غاية 16 فيفري الجاري وتوزعت الحالات الجديدة بين 55 حالة في صفوف التلاميذ ليبلغ اجمالي عدد الاصابات 3178 حالة و65 اصابة بين صفوف الاطار التربوي ليرتفع مجموع الاصابات الى 3585 حالة اصابة منذ تاريخ العودة المدرسية الى غاية 16 فيفري الحالي وبلغ عدد الاصابات في صفوف اطار الاشراف الاداري والبيداغوجي والاداريين والقيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبقيين منذ العودة المدرسية الى غاية 16 فيفري الجاري 668 اصابة و229 اصابة لدى العملة وعرف الوسط المدرسي استقرارا في عدد حالات الوفايات الذي بلغ 39 حالة وفاة منذ العودة المدرسية والى غاية 16 فيفري الجاري كما ارتفعت حالات الشفاء الى 241 حالة خلال الفترة المتراوحة بين 11 و 16 فيفري الجاري.سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية حالتي وفاة جراء الإصابة بوباء "كورونا" ورصدت 53 إصابة جديدة (من مجموع 275 تحليلا) و107 حالات تعافي من الفيروس، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة وارتفع بناء على هذه المعطيات الجديدة إجمالي الوفيات إلى 604 حالات وفاة وإجمالي الحالات الإيجابية المسجلة في الجهة إلى 21610 حالات وإجمالي المتعافين من الوباء 20098 شخصا.ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة 18 مصابا بالفيروس وبأقسام "كوفيد أكسيجين" 80 مصابا وبالمصحات الخاصة 40 مصابا.يذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في المخابر العمومية والخاصة بالجهة في إطار تقصي الوباء بلغ إلى حد الآن 79435 تحليلا.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، بأن هذه الادارة تلقت نتيجة تحليل 64 عينة أخذت من أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، وأن 11 من هذه العينات قد جاءت نتيجة تحليلها إيجابية وأثبتت إصابة أصحابها بهذا الفيروس.وأشار، في تصريح لـ(وات)، الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 06 اصابات بالحامة، واصابة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة ووذرف وقابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية.وأوضح جبران، ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 8803 اصابة، لافتا الى أن 8462 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وذكر أنه توجد في ولاية قابس 341 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى، من بينها 115 حالة بقابس الجنوبية، و61 حالة بالحامة، و36 حالة بقابس المدينة، و28 حالة بمارث.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، حالة وفاة بمعتمدية عين دراهم، و28 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وفق ما ورد في التقرير اليومي المتعلق بإحصائيات الوضع الوبائي ليوم 17 فيفري الجاري والصادر صباح اليوم الجمعة.ووفق ذات التقرير، فان عدد الإصابات المسجلة جاءت بعد رفع 80 عينة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة الى 2566 إصابة، منها 2329 حالة تعافي.وتوزعت الإصابات الجديدة المسجلة، الى 12 إصابة بمعتمدية بوسالم، التي ارتفع فيها العدد الإجمالي الى 362 إصابة، و7 إصابات بمعتمدية وادي مليز، التي ارتفع فيها عدد الإصابات كذلك الى 48 إصابة، وهي اقل عدد مقارنة ببقية المعتمديات التسع.في حين تم تسجيل 6 إصابات بمعتمدية فرنانة، واصابتان (02) بمعتمدية طبرقة، واصابة واحدة (01) بمعتمدية بلطة بوعوان.ارتفعت وفايات فيروس "كورونا" بولاية مدنين الى 322 حالة بتسجيل 7 وفايات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية في ارتفاع كبير لحالات الوفاة الناجمة عن فيروس "كورونا" وخاصة في معدل الاعمار 75 سنة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.واعتبر العنز في تصريح ل(وات) ان مؤشر الوفايات وتواصل ارتفاع الاصابات يجعل الوضع "صعبا" ويتطلب مزيدا من الحذر والانتباه، وفق تقديره.كما وصلت الاصابات بفيروس "كورونا" في الجهة منذ ظهور الوباء الى 8041 اصابة بتسجيل 56 اصابة محلية جديدة منها 11 اصابة في كل من مدنين الشمالية والجنوبية و10 اصابات في كل من حومة السوق وميدون و6 اصابات ببن قردان و5 اصابات بجرجيس و3 اصابات في سيدي مخلوف، واصاب الفيروس 6 تلاميذ لترتفع الاصابات في صفوفهم الى 244 اصابة.وتطورت حالات الشفاء الى 6777 حالة منها 156 حالة شفاء جديدة جاءت 31 حالة منها ببن قردان و29 بحومة السوق و25 بجرجيس و21 بمدنين الشمالية و19 بمدنين الجنوبية و18 بميدون و6 حالات شفاء بسيدي مخلوف و5 باجيم وحالتي شفاء ببني خداش.تم امس الخميس، تسجيل حالتي وفاة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمستشفى الجهوى بباجة لرجلين احدهما عمره 46 سنة وصل الى المستشفي وهو متوفي، والثاني عمره 91 سنة، ليصل بذلك عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 139 شخصا .كما تم تسجيل 09 اصابات جديدة بالفيروس، ليصل عدد الحالات الايجابية بالجهة منذ بداية الجائحة الى 4385 حالة من جملة 4564 شخصا خضعوا للتحاليل الفيروسية.وتتوزع الحالات الجديدة على مناطق باجة(5 حالات)، وتبرسق (2 حالتان)، وتستور ( حالتان) .من جهة اخرى تعافي 4190 شخصا من المرض بنسبة تفوق ال95 بالمائة من جملة المصابين، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.