سر نجاحنا السيطرة على كل حلقات الانتاج بضيعتنا منذ اجيال (ماهر بن اسماعيل المتحصل على الميدالية الذهبية لاحسن زيت زيتون بتونس)

وات -

بشغف كبير يقف ماهر بن اسماعيل بثبات بارض الاجداد وزياتينها المطلة على توكابر الضاربة فى القدم على بعد حوالي 12 كيلومترا من مدينة مجاز الباب من ولاية باجة، ليتحدث عن اسرار الميداليات والتتويجات المتتالية وطنيا وعالميا التى تحصدها ضيعة بن اسماعيل منذ سنوات واخرها الميدالية الذهبية للدورة الرابعة لمسابقة احسن "زيت زيتون بكر ممتاز الثمري الحاد" بتونس التى نظمها الديوان الوطنى للزيت برعاية المجلس الدولي للزيوت يومي 9 و10 فيفري الجاريويتميز زيت الزيتون الخمري الحاد حسب ماهر بن اسماعيل، المتحصل على الميدالية الذهبية لاحسن زيت زيتون بتونس، باحتوائه على نسبة هامة من مضادات الاكسدة ومضادات السرطان مما يجعله زيتا دوائيا من شانه ان يغير العادات الغذائية فى تونس والعالم.يقول ماهر بن اسماعيل (35 سنة، خريج معهد الدراسات العليا للتجارة بقرطاج) في لقائه ب(وات) "سر نجاحنا هو السيطرة على كل حلقات الانتاج بضيعتنا منذ اجيال" قال هذه الكلمات وهو يشير الى والده الموظف المتقاعد المتخرج من المعهد العالي للتصرف، ومتحدثا عن شقيقه المتخرج من معهد الدراسات التجارية وكل افراد عائلته الذين يقفون على كل كبيرة وصغيرة بضيعة الزيتون الموروث عن الاجداد.اصبحت هذه الضيعة نموذجية بالسعي المستمر الى التطوير واستعمال الانماط الانتاجية البيولوجية حتى انها اصبحت قبلة الباحثين للاطلاع على الري بجرات الطين واستعمال حزمة تقنية فى كامل سلسلة الانتاج من نوعية الزيتون المغروس والزبيرة والتسميد الطبيعي الحيواني والحراثة وطريقة عصر حبات الزيتون بمعصرة بيولوجية من "الاينوكس الغذائي"، وواصل ماهر بن اسماعيل احترام قواعد الصحة الغذائية حتى مرحلة التعليب والتصدير، وهو ما يجعل العائلة تنتج زيت زيتون متميز من الناحية الذوقية والصحية يحظى بتتويج وطني وعالمي، وهو موجه كليا للتصديرورغم ان هذا التتويج يعد الثالث فى تونس الى جانب عشرات التتويجات العالمية ومنها الميدالية الذهبية بلوس انجلس وايطاليا كانت الفرحة بادية على ملامح ماهر وهو يتحدث عن جائزة احسن زيت زيتون بكر ممتاز من ضمن 71 منتجا مشاركا، قال ان الفوز فى هذه المسابقة المرموقة والتى يشارك فيها خبراء على المستوى الدولي "تجعلنا نعرف اننا فى الطريق الصحيح وتدفعنا للمضي نحو حصد جوائز اخرى"هذه الثقة يستمدها ماهر من كم الشهادات والميداليات الذهبية التى ترصع اغلب جدران قاعة التذوق والعرض بالضيعة ومنها جائزة احسن زيت زيتون بيولوجي فى ايطاليا سنة 2020 تحت اشراف وزارة الفلاحة الايطالية و04 ميداليات اخرى من نفس البلد وشهادات فى مسابقات بلوس انجلس واليابان ولندن وامريكا واسبانيا وغيرها.ويضيف ماهر انه من بين اسرار تميز زيت زيتون توكابر خصائص محيط الانتاج، حيث ان هذه الزياتين موجودة على ارتفاع الف متر على البحر وهو هام جدا لانتاج زيت الزيتون مبينا ان الضيعة فى طور المشاركة فى بحث حول انتاج زيت الزيتون فى المرتفعات وانه من اسرار النجاح البحث والاطلاع على المعلومة ومحاولة التطور وادخال اساليب مبتكرةومن بين هذه الاساليب سياحة زيت الزيتون وهي سياحة تم ادخالها للضيعة منذ سنتين اعتبارا لقصر فترة انتاج الزيتون والزيت، وتمكن سياحة زيت الزيتون الموجودة باسبانيا وايطاليا الضيعة من استقطاب عديد السياح ومن البقاء على اطلاع كبير بمتطلبات مجال زيت الزيتونوقال ماهر فى هذا السياق ان هذه السياحة متفرعة عن السياحة الايكولوجية البديلة للسياحة التقليدية وان الحريف يعود بنسبة 300 بالمائة للضيعة التى تقدم منتوج محلي وتذوق للزيت والعسل والاجبان المنتجة بضيعة بن اسماعيل التى تمتد على هكتارات معدودات لكن صيتها ذاع بكل ارجاء العالم بعد ان اتجهت الى التصدير سنة 2019، إلى عدد من البلدان ومنها كندا وسويسرا والمملكة السعودية والكويت واليابان .