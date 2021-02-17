قبلي: مساع حثيثة لحلّ إشكالية شركة البيئة والغراسات وتعزيزات لحماية مقر الولاية بعد محاولة اقتحامه

وات -

أفاد الرئيس المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة، زياد البكري، اليوم الاربعاء، بأن هناك اتصالات مكثفة مع مصالح رئاسة الحكومة، من أجل حلحلة أزمة الناجحين في مناظرة انتداب عملة صلب هذه الشركة والمعتصمين أمام مقر ولاية قبلي منذ حوالي الشهر.وأوضح، في تصريح لـ(وات)، أن رئاسة الحكومة أكدت أنه سيقع في القريب العاجل، ضخ اعتمادات مقدرة بمليونين و200 الف دينار، ستمثل مساهمة من المجلس الجهوي بقبلي في رأس مال الشركة، التي تعهدت الدولة بتأمينها.وبيّن، أن هذه الاعتمادات ستخول للشركة، الشروع في إمضاء عدد من العقود مع الناجحين في مناظرة انتداب 590 عاملا، التي تم إجراؤها موفى سنة 2019، على أن يتم إمضاء باقي العقود حالما يتم ضخ باقي المساهمات في رأس المال من قبل الشركة التونسية للانشطة البترولية والشركة الوطنية للوقود.يذكر أن مجموعة من الناجحين في مناظرة انتداب عملة بشركة البيئة والغراسات والبستنة، ينفذون منذ قرابة الشهر، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الولاية بالجهة، وقد حاولوا اليوم اقتحام مقرها، الا أن الوحدات الامنية تصدت لهم باستعمال الغاز المسيل للدموع.وقد عاد الهدوء بالشوارع المحاذية لمبنى الولاية عقب المناوشات التي جدت بين أعوان الامن والمحتجين، فضلا عن تمركز تعزيزات أمنية وعسكرية بمحيط الولاية وداخلها، في حين عاد المحتجون للاعتصام بالخيمة المحاذية للمدخل الرئيسي للمبنى.