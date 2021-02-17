اتحاد تطاوين يعزز صفوفه باللاعبين اشرف بن ضياف وحمزة الربعي

وات - تعاقد اللاعب اشرف بن ضياف مع إتحاد تطاوين لموسمين و نصف قادما من نادي وج السعودي .
ويشغل اللاعب خطة لاعب رواق.
وسبق له ان لعب بالخصوص مع الملعب التونسي واولمبيك مدنين والترجي الجرجيسي كما انتدب الاتحاد اللاعب حمزة الربعي لموسمين و نصف قادما من شبيبة القيروان .
ويشغل الربعي خطة ظهير أيمن ويجري فريق اتحاد تطاوين الذي يدربه شكري الخطوي تربصا تحضيريا بالحمامات تحضيرا لاستئناف البطولة في مرحلة الاياب .
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ويشغل اللاعب خطة لاعب رواق.
وسبق له ان لعب بالخصوص مع الملعب التونسي واولمبيك مدنين والترجي الجرجيسي كما انتدب الاتحاد اللاعب حمزة الربعي لموسمين و نصف قادما من شبيبة القيروان .
ويشغل الربعي خطة ظهير أيمن ويجري فريق اتحاد تطاوين الذي يدربه شكري الخطوي تربصا تحضيريا بالحمامات تحضيرا لاستئناف البطولة في مرحلة الاياب .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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