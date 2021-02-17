اتحاد تطاوين يعزز صفوفه باللاعبين اشرف بن ضياف وحمزة الربعي

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تعاقد اللاعب اشرف بن ضياف مع إتحاد تطاوين لموسمين و نصف قادما من نادي وج السعودي .ويشغل اللاعب خطة لاعب رواق.وسبق له ان لعب بالخصوص مع الملعب التونسي واولمبيك مدنين والترجي الجرجيسي كما انتدب الاتحاد اللاعب حمزة الربعي لموسمين و نصف قادما من شبيبة القيروان .ويشغل الربعي خطة ظهير أيمن ويجري فريق اتحاد تطاوين الذي يدربه شكري الخطوي تربصا تحضيريا بالحمامات تحضيرا لاستئناف البطولة في مرحلة الاياب .