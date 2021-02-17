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اتحاد تطاوين يعزز صفوفه باللاعبين اشرف بن ضياف وحمزة الربعي

Publié le Mercredi 17 Février 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 21 ث
وات - تعاقد اللاعب اشرف بن ضياف مع إتحاد تطاوين لموسمين و نصف قادما من نادي وج السعودي .
ويشغل اللاعب خطة لاعب رواق.
وسبق له ان لعب بالخصوص مع الملعب التونسي واولمبيك مدنين والترجي الجرجيسي كما انتدب الاتحاد اللاعب حمزة الربعي لموسمين و نصف قادما من شبيبة القيروان .
ويشغل الربعي خطة ظهير أيمن ويجري فريق اتحاد تطاوين الذي يدربه شكري الخطوي تربصا تحضيريا بالحمامات تحضيرا لاستئناف البطولة في مرحلة الاياب .

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