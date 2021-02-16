بنزرت: فض الاشكال العقاري المعطل لانجاز محطة النقل البري بماطر

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أفاد وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، الثلاثاء، انه تم التوصل الى ابرام اتفاقية شراكة، لأول مرة، بين الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت والشركة الوطنية للنقل، لانجاز محطة النقل البري بماطر.وبين شقشوق، في تصريح اعلامي لدى اشرافه على اشغال الدورة الاستثنائية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي للنقل ببنزرت، ان هذه الشراكة ستمكن من تجاوز الاشكال العقاري الذي تسبب في تعطل هذا المشروع مشيرا الى انه سيتم تعميم هذه المبادرة التشاركية في بقية جهات البلاد.وأضاف الوزير، انه تم الاتفاق خلال المجلس القطاعي على تفعيل عدد من جلسات العمل بين مختلف هياكل الوزارة والسلط الجهوية وبقية المكونات المسؤولة لتسريع انجاز بقية المشاريع على غرار مركز الفحص الفني باوتيك ومحطة النقل البري بجرزونة ، بالتوازي مع إنجاز محطة نموذجية للنقل متعددة الأنماط بمنزل بورقيبة .وقال ان الإشكاليات الإدارية المعقدة والصفقات العمومية والبيروقراطية وأيضا تراخي بعض المزودين اثروا سلبا على تقدم انجاز مختلف المشاريع المبرمجة في مجال النقل بجميع انماطه في مختلف مناطق وجهات البلاد مؤكدا حرص الوزارة على تخطي هذه الإشكاليات وتفعيل منظومة الإنجاز الإداري والفني وانفتاح الوزارة الكامل على القطاع الخاص مع تواصل دور الدولة المباشر في تنمية المجال.وبين، من جهة اخرى، ان الوزارة بصدد معالجة البنية التحتية واللوجستية للقطاع الحديدي بالجهة التي وصفها ب"الكارثية" الى جانب فض بقية الإشكاليات التي تعرفها الشركة الوطنية للسكك الحديدية بسبب غياب الاستثمار منذ سنوات لافتا الى ان الوزارة تفاعلت إيجابا مع مبادرة مجتمعية لتهيئة محطة الارتال بسجنان كمعلم ثقافي وسياحي لعرض المنتوجات الخصوصية لحرفيي المنطقة خاصة بعد تسجيل فخار سجنان ضمن التراث العالمي اللامادي مع تاهيل المحطة لنقل المسافرين .وأوضح، بشان النقل البحري، ان الحل الامثل بالنسبة للوضعية المتردية لميناء بنزرت يتمثل في تسريع انجاز مشروع رصيف إرساء سفن الدحرجة مضيفا في ذات السياق بان ملف مشروع الميناء الأخضر للكلنكر بخليج صبرة بات في مراحله الأخيرة من حيث الاعداد ومن ناحية أخرى اكد وزير النقل واللوجستيك على أهمية الرقمنة في تعصير وإعادة هيكلة قطاع النقل من خلال إنجاز منظومات وتطبيقات رقمية من شانها تاهيل المجال ولاسيما النقل غير المنتظم عبر انجاز مشاريع بطاقات مهنية مرقمة داعيا في هذا الصدد المهنيين والغرف للتفاعل إيجابا مع هذه المشاريع والمبادرات بما من شانه ضمان شفافية افضل للقطاع وتحسين مردودية القطاع.وشدد الحاضرون في الجلسة من مكونات إدارية ومنظماتية ومهنية وبرلمانية ومجتمعية في تدخلاتهم على ضرورة تسريع انجاز المشاريع المبرمجة وفض اشكالياتها الإدارية والفنية والمالية والعقارية الى جانب طرح اشكال التاكسي الجماعي ورخص النقل الريفي وغيرها وايضا تحسين وضعية المحطات والنقل الجماعي والنقل المدرسي والمناطق اللوجستية ونقلة الميناء التجاري ببنزرت وغيرها من المشاريع والمقترحات واكد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق ورئيس المجلس الجهوي للنقل ووالي بنزرت،محمد قويدر، من جهتهم، الحرص على التفاعل الايجابي مع هذه المقترحات في اطار رؤية تشاركية بين مختلف المتدخلين في القطاع ككل .