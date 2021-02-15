الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 15 فيفري 2021

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مدنين: تسجيل حالتي وفاة و5 اصابات محلية جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل حالة وفاة و07 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

تراجعت لاول مرة منذ فترة طويلة اصابات فيروس "كورونا" بولاية مدنين الى 5 اصابات محلية جديدة خلال ال24 ساعة الاخيرة دون تسجيل اصابات ب6 معتمديات ومنها معتمديات جزيرة جربة الثلاث، وذلك من جملة 461 عينة لم تشمل المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة لاعتباره في عطلته الاسبوعية يوم امس، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وبين العنز(وات) ان الوفايات تراجعت الى حالتين لمصابين (اكثر من 75 سنة من العمر)، ليتطور اجمالي الوفايات الى 308 حالات منذ ظهور الوباء، وارتفعت في المقابل حالات الشفاء الى 6501 حالة بتسجيل 67 حالة شفاء جديدة، واجمالي الاصابات بعد تسجيل ال5 اصابات الى 7795 اصابة محلية.وتوزعت حالات الشفاء وفق المعتمديات الى 20 حالة شفاء بحومة السوق و15 بميدون و9 باجيم و7 بمدنين الجنوبية و6 بمدنين الشمالية و4 ببن قردان و3 بسيدي مخلوف وحالتي شفاء بجرجيس وحالة شفاء واحدة ببني خداش، اما الاصابات الجديدة فحالتين منها بكل من جرجيس ومدنين الجنوبية واصابة واحدة ببن قردانارتفعت حصيلة الوفيات والاصابات المسجلة بولاية الكاف اليوم الاثنين جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالجهة إلى 160 حالة وفاة و4873 إصابة مؤكدة وذلك على إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 53 عينة تم رفعها بتاريخ 12 فيفري الجاري أفرزت حالة وفاة و07 اصابات جديدة، وفق ما جاء في آخر تحيين للوضع الوبائي صادر عن الإدارة الجهوية للصحة وارتفعت، وفق ذات التحيين، حالات التعافي من المرض إلى 4805 حالات (اي بنسبة شفاء تقارب 99 بالمائة)، وذلك بالتوازي مع انخفاض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 16 شخصا وعدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 68 حالة بما يؤشر لبداية تراجع الوباء بالجهة وتحسن الوضع الصحي، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني.