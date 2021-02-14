وحدات الحرس تحجز بضائع مهربة قدرت قيمتها بـ 178 ألف دينار

وات -

تمكنت وحدات الحرس العاملة بقابس وتطاوين ومدنين وزغوان، في نهاية الأسبوع، من ضبط ثلاث سيارات محملة ببضاعة مهربة ومداهمة مستودع وحجز البضاعة والوسائل الموجودة به، حيث قدرت قيمة المحجوز الجملية بحوالي 178 ألف دينار، وفق بلاغ صدر يوم الأحد عن وزارة الداخلية.وتمثلت البضائع المحجوزة في "معادن فضة وبلكيور وعلب سجائر أجنبية وعلب معسل وألعاب ورقية وكمية من الفوانيس ومواد غذائية ومكيفات هوائية وعطورات ومواد تجميل".